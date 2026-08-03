به گزارش خبرگزاری صداوسیما به نقل از روابط عمومی سازمان توسعه تجارت ایران، امیر روشن‌بخش قنبری در نخستین نشست شورای سیاست‌گذاری هفتمین نمایشگاه بین‌المللی حمل‌ونقل، لجستیک و صنایع وابسته با انتقاد د از وضعیت فعلی زیرساخت‌های حمل‌ونقل، از تدوین «نظام مسائل کریدوری» برای رفع چالش‌های لجستیکی کشور خبر داد. وی اظهار داشت: اگر به کریدورها و زیرساخت‌های لجستیکی توجه نکنیم، در واقع «تیر خلاص» را به اقتصاد کشور زده‌ایم. به گفته وی، امروز حیات و ممات اقتصاد ایران بیش از هر زمان دیگری به عملکرد این بخش وابسته است. او با اشاره به آمار تجارت خارجی کشور در سال ۱۴۰۴، افزود: از مجموع ۱۵۵ میلیون تن صادرات و ۴۲ میلیون تن واردات، بخش عمده‌ای از مبادلات از طریق خلیج فارس و دریای عمان انجام شده است؛ موضوعی که نشان می‌دهد تمرکز بیش از حد بر این مسیرها، کشور را در شرایط خاص با آسیب‌پذیری مواجه کرده است. معاون سازمان توسعه تجارت با انتقاد از نبود نگاه توسعه‌ای به کریدورهای کشور، اختلاف میان دستگاه‌های مختلف را یکی از مهم‌ترین موانع توسعه زیرساخت‌های مرزی دانست و گفت: سال‌هاست که این اختلافات اجازه توسعه مناسب مرزها و مناطق آزاد را نداده و امروز این ضعف‌ها به چالش‌های جدی برای تجارت کشور تبدیل شده است. روشن‌بخش همچنین با اشاره به پایین بودن ارزش متوسط کالاهای صادراتی ایران، تصریح کرد: افزایش هزینه‌های لجستیکی باعث از بین رفتن مزیت رقابتی صادرات می‌شود و این موضوع نشان می‌دهد در حوزه حکمرانی لجستیک و حمل‌ونقل نیازمند اصلاحات جدی هستیم. او از تدوین «نظام مسائل کریدوری» در سازمان توسعه تجارت خبر داد و افزود: بخشی از مشکلات موجود از طریق این برنامه و بخشی دیگر با سرمایه‌گذاری قابل حل خواهد بود. همچنین صندوق توسعه ملی آمادگی خود را برای اعطای تسهیلات به شرکت‌های فعال در حوزه لجستیک اعلام کرده و در همین راستا نیز اخیراً برای خرید کشتی و توسعه حمل‌ونقل ترکیبی، ۵۰ میلیون دلار تسهیلات به یکی از شرکت‌های حمل‌ونقل اختصاص یافته است. معاون سازمان توسعه تجارت با اشاره به رشد مبادلات تجاری ایران با اتحادیه اقتصادی اوراسیا و کشورهای آفریقایی، توسعه کریدورهای تجاری را عاملی مؤثر در افزایش صادرات کالاهای با ارزش افزوده بالاتر دانست و تاکید کرد: تمرکز بر مسیرهای لجستیکی جدید می‌تواند نقش تعیین‌کننده‌ای در بهبود تراز تجاری کشور داشته باشد. روشن‌بخش همچنین برگزاری هفتمین نمایشگاه حمل‌ونقل، لجستیک و صنایع وابسته را فرصتی برای هم‌افزایی و رفع موانع این بخش عنوان کرد و گفت: این نمایشگاه می‌تواند یکی از مهم‌ترین رویدادهای اثرگذار در حوزه حمل‌ونقل کشور باشد و به همین دلیل برگزاری آن همزمان با هفته حمل‌ونقل در تقویم رویدادهای تجاری کشور تثبیت شده است. در این نشست، پیمان سنندجی رئیس کمیسیون حمل‌ونقل و بازرگانی اتاق بازرگانی تهران نیز بر نقش بخش خصوصی و مشارکت گسترده شرکت‌های حمل‌ونقل در هفتمین نمایشگاه تأکید کرد و این رویداد را فرصتی برای نمایش توانمندی‌های صنعت حمل‌ونقل کشور دانست. در ادامه نشست نیز نمایندگان تشکل‌های تخصصی و مناطق آزاد، بر ضرورت حمایت از بخش خصوصی، تدوین نقشه راه لجستیکی، توسعه همکاری با دانشگاه‌ها، جذب سرمایه‌گذاری و تقویت نقش رسانه‌ها در معرفی ظرفیت‌های صنعت حمل‌ونقل تأکید کردند. در ادامه این نشست، اعلام شد که هفتمین نمایشگاه بین‌المللی حمل‌ونقل، لجستیک و صنایع وابسته با هدف هم‌افزایی بخش خصوصی و دولتی، از ۲۶ تا ۲۹ آذرماه ۱۴۰۵ همزمان با هفته حمل‌ونقل در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران برگزار خواهد شد.