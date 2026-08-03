به گزارش خبرگزاری صدا و سیما | اقتصادی، محمدرضا عابدانی با اشاره به نقش راهبردی سی‌ان‌جی در مدیریت سبد سوخت کشور گفت: در سه ماه نخست امسال، بیش از ۱۲ میلیون مترمکعب سی‌ان‌جی از طریق جایگاه‌های عرضه این سوخت در استان به خودرو‌های دوگانه‌سوز تحویل شده که این مقدار مصرف، صرفه‌جویی بیش از ۱۲ میلیون لیتر بنزین را به دنبال داشته است.

وی با بیان اینکه توسعه مصرف سی‌ان‌جی یکی از مهم‌ترین راهکار‌های کاهش وابستگی به بنزین و استفاده بهینه از منابع انرژی کشور است، افزود: افزایش سهم این سوخت پاک در سبد مصرف، افزون‌بر کاهش مصرف بنزین، سبب کاهش هزینه‌های سوخت، کاهش انتشار آلاینده‌های زیست‌محیطی و بهبود کیفیت هوا می‌شود.

ارائه خدمات ایمن و مطلوب در جایگاه‌های سی‌ان‌جی

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه خراسان‌جنوبی با تأکید بر ضرورت ارائه خدمات ایمن و مطلوب در جایگاه‌های عرضه سی‌ان‌جی تصریح کرد: کارشناسان منطقه به‌طور مستمر با انجام بازدید‌های دوره‌ای، بر عملکرد تجهیزات، کیفیت خدمات و رعایت کامل الزام‌های ایمنی در جایگاه‌های عرضه نظارت دارند تا شهروندان بتوانند با اطمینان از این سوخت پاک استفاده کنند.

عابدانی با دعوت از مالکان خودرو‌های دوگانه‌سوز برای استفاده بیشتر از سی‌ان‌جی یادآور شد: افزایش مصرف این سوخت، گامی مؤثر در حفظ منابع ملی، کاهش مصرف بنزین، کاهش هزینه‌های انرژی و صیانت از محیط زیست است و مشارکت شهروندان در این زمینه نقش مهمی در تحقق اهداف مدیریت مصرف انرژی دارد.

وی از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه نقص یا مشکل در جایگاه‌های عرضه سوخت، دیدگاه‌ها، پیشنهاد‌ها و انتقاد‌های خود را از طریق سامانه پاسخ‌گویی و ارتباط با مشتریان شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران به شماره «۰۹۶۲۷» ثبت کنند تا در کوتاه‌ترین زمان ممکن رسیدگی شود.