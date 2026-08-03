به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان استاندار گلستان در این بازدید این آثار را بخشی از هویت، تمدن و سرمایه ارزشمند ایران اسلامی دانست و با اشاره به ظرفیت ارزشمند موزه باستان‌شناسی گرگان گفت: بیش از ۲۱ هزار قطعه شیء تاریخی و فرهنگی متعلق به ادوار مختلف تمدنی، به‌ویژه آثار ارزشمند استان گلستان، در این موزه نگهداری می‌شود که هر یک روایتگر بخشی از پیشینه پرافتخار ایران‌زمین است.

علی‌اصغر طهماسبی افزود: در کاوش‌های انجام‌شده توسط باستان‌شناسان میراث‌فرهنگی استان، آثار ارزشمندی با قدمتی بیش از ۳۲۰۰ سال به‌دست‌آمده که برخی از آن‌ها در سطح ملی کم‌نظیر است و هم‌اکنون با همکاری کارشناسان اداره‌کل میراث‌فرهنگی گلستان و تیمی از متخصصان موزه ملی ایران در حال مرمت و حفاظت هستند.

او میراث‌فرهنگی را پشتوانه هویت و اقتدار کشور دانست و افزود: تمدن کهن ایران سرمایه‌ای ارزشمند است که جایگاه تاریخی و فرهنگی کشور را در جهان تثبیت کرده و می‌تواند ظرفیت مهمی برای معرفی ایران در عرصه بین‌المللی باشد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی گلستان نیز در این بازدید از آغاز مرمت تخصصی اشیای حاصل از کاوش باستان‌شناسی محوطه تاریخی کاروان‌زمین علی‌آبادکتول با همکاری کارشناسان موزه ملی ایران خبر داد.

فریدون فعالی با تشریح آخرین وضعیت مطالعات محوطه تاریخی کاروان‌زمین گفت: در پی کشف آثار فلزی در این محوطه، با اخذ مجوز از پژوهشگاه میراث‌فرهنگی و گردشگری، عملیات کاوش اضطراری، شناخت ویژگی‌های فرهنگی و تاریخی محوطه و فراهم‌سازی بستر حفاظت اصولی از آن آغاز شده است.

وی افزود: نتایج اولیه گمانه‌زنی‌ها از شناسایی بقایای معماری مرتبط با یک قلعه و بخش‌هایی از استقرارهای مسکونی حکایت دارد و کاوش‌ها برای شناخت دقیق‌تر ساختارها و لایه‌های فرهنگی همچنان ادامه دارد.

او با بیان اینکه نمونه‌های به‌دست‌آمده در حال مطالعه تخصصی است و فرآیند سال‌یابی و گاهنگاری علمی این آثار در مراحل بعد انجام خواهد شد تا بتوان درباره قدمت دقیق محوطه با اطمینان بیشتری اظهارنظر کرد.

فعالی ادامه داد: شواهد تاریخی و مواد فرهنگی کشف‌شده نشان می‌دهد این محوطه احتمالاً به عصر آهن تعلق دارد و برآوردهای اولیه، قدمت آن را ۳۲۰۰ سال قبل نشان می‌دهد که البته تاریخ دقیق آن پس از انجام مطالعات آزمایشگاهی و گاهنگاری علمی اعلام خواهد شد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی گلستان با اشاره به روند حفاظت از آثار مکشوفه گفت: پس از پایان عملیات گمانه‌زنی، نقشه‌برداری و مستندسازی کامل محوطه انجام و عرصه و حریم اثر تدوین خواهد شد و ضوابط حفاظتی آن نیز برای تصویب به مراجع ذی‌ربط ارائه می‌شود.

او افزود: اشیای به‌دست‌آمده از کاوش به موزه باستان‌شناسی گرگان منتقل‌شده و با توجه به اینکه بخش عمده آن‌ها فلزی و نیازمند آسیب‌شناسی و درمان تخصصی است، تیمی از کارشناسان مرمت موزه ملی ایران در کنار کارشناسان استان، عملیات مرمت و حفاظت این آثار را انجام می‌دهند.