به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان گفت: در پی اعلام حادثه مفقود شدن یک کودک هفت ساله در حاشیه رودخانه زاینده رود، عملیات جست‌و‌جو و نجات از ساعت ۶ صبح امروز آغاز شده و همچنان ادامه دارد.

محسن مومنی افزود:گروه‌های عملیاتی هلال احمر متشکل از ۳۲ نیروی امدادی هلال احمر به همراه تیم‌های امدادی دستگاه‌های مدیریت بحران شهرستان فلاورجان، آتش نشانی اصفهان و نیرو‌های مردمی با استفاده از تجهیزات تخصصی تمامی نقاط احتمالی غرق شدگی این محل را بررسی می‌کنند.

وی ادامه داد: یک جوان حدود هجده ساله نیز هفتم مرداد در دریاچه زاینده رود حاشیه ساحل یان چشمه قدیم غرق شده بود که متاسفانه جسد او با مشارکت ۲ تیم عملیاتی روز جمعه در آن محل پیدا شد.

هلال احمر استان اصفهان حدود چهار هزار امدادگر و نجاتگر دارد.