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۶ گروه عملیاتی جمعیت هلال احمر استان برای یافتن کودک غرق شده در رودخانه زاینده رود همچنان در حال جستوجو هستند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان گفت: در پی اعلام حادثه مفقود شدن یک کودک هفت ساله در حاشیه رودخانه زاینده رود، عملیات جستوجو و نجات از ساعت ۶ صبح امروز آغاز شده و همچنان ادامه دارد.
محسن مومنی افزود:گروههای عملیاتی هلال احمر متشکل از ۳۲ نیروی امدادی هلال احمر به همراه تیمهای امدادی دستگاههای مدیریت بحران شهرستان فلاورجان، آتش نشانی اصفهان و نیروهای مردمی با استفاده از تجهیزات تخصصی تمامی نقاط احتمالی غرق شدگی این محل را بررسی میکنند.
وی ادامه داد: یک جوان حدود هجده ساله نیز هفتم مرداد در دریاچه زاینده رود حاشیه ساحل یان چشمه قدیم غرق شده بود که متاسفانه جسد او با مشارکت ۲ تیم عملیاتی روز جمعه در آن محل پیدا شد.
هلال احمر استان اصفهان حدود چهار هزار امدادگر و نجاتگر دارد.