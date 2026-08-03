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همزمان با آغاز موج اعزام زائران اربعین از فرودگاه بینالمللی امام خمینی (ره)، موکب تخصصی خدمات بیمهای در ترمینال سلام فعالیت خود را آغاز کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، همزمان با آغاز اعزام زائران اربعین حسینی، موکب تخصصی خدمات بیمهای در ترمینال سلام فرودگاه بینالمللی امام خمینی (ره) مستقر شده است تا خدمات مشاورهای و اطلاعرسانی مورد نیاز مسافران عتبات عالیات را ارائه کند.
در این موکب، کارشناسان با حضور مستمر، زائران را درباره پوششهای بیمهای اربعین، نحوه استفاده از خدمات درمانی و امدادی، فرآیند اعلام خسارت و سایر خدمات مرتبط راهنمایی میکنند تا مسافران پیش از عزیمت، اطلاعات لازم را به صورت حضوری دریافت کنند.
ترمینال سلام به عنوان اصلیترین پایانه پروازهای زیارتی عراق، در ایام اربعین پذیرای هزاران زائر از سراسر کشور است و استقرار این موکب، بخشی از برنامه خدمترسانی بیمه ایران برای همراهی با زائران و تسهیل سفر آنان به شمار میرود.
این شرکت به عنوان بیمهگر اربعین، با تکیه بر شبکه گسترده خدماترسانی خود، تلاش دارد با ارائه خدمات سریع، دقیق و پاسخگویی مستمر، امنیت و آرامش خاطر زائران را در طول این سفر معنوی فراهم کند. موکب مستقر در ترمینال سلام نیز تا پایان عملیات اعزام زائران، آماده ارائه خدمات و پاسخگویی به مراجعان خواهد بود.