بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر
، معاون پیشبینی اداره کل هوشناسی استان بوشهر گفت: بررسی نقشههای هواشناسی نشاندهنده تداوم استقرار توده هوای گرم در سطح استان تا اواخر هفته است و پیشبینی میشود دمای بیشینه هوا در برخی مناطق غیرساحلی به آستانه ۵۰ درجه سانتیگراد و حتی فراتر از آن برسد.
زهرا راستگو افزود: همچنین در این مدت در برخی ساعتها، رطوبت و شرجی هوا به طور محسوسی افزایش خواهد یافت.
وی از صدور هشدار سطرح نارنجی از دوشنبه و چهارشنبه خبر داد و توصیه کرد: مردم از ترددهای غیر ضروری در ساعتهای میانی روز اجتناب کنند. همچنین احتمال آتشسوزی در مراتع، خسارت به کشاورزان و مرغداریها وجود دارد بنابراین تمهیدات لازم برای جلوگیری از خسارت احتمالی اندیشیده شود.
معاون پیشبینی هوشناسی بوشهر با اشاره به تداوم گرما از ثبت دمای ۵۰ درجه در ایستگاههای هواشناسی دیلم، دشتستان، دشتی و تنگستان در شبانهروز گذشته خبر داد.
وی با اشاره به احتمال وقوع ناپایداریهای موقت جوی، اضافه کرد: امروز (دوشنبه) و فردا با افزایش پوشش ابر، احتمال وقوع ناپایداریهای موقت جوی بیشتر در مناطق شرقی استان به صورت تندباد لحظهای، رعدوبرق و بارش پراکنده باران دور از انتظار نیست.
راستگو در خصوص پیشبینی ۲۴ ساعته وضعیت جوی و دریایی استان، بیان کرد: آسمان استان کمی ابری همراه با غبار محلی، در ساعتهایی وزش باد، افزایش ابر، در برخی نقاط با احتمال وقوع ناپایداریهای موقت جوی و مه صبحگاهی پیشبینی میشود.
وی اضافه کرد: جهت وزش باد بیشتر جنوب غربی تا جنوب شرقی گاهی شمال شرقی با سرعت ۸ تا ۳۰ و گاهی تا ۳۸ کیلومتر در ساعت و در برخی ساعتها بین ۱۶ تا ۴۴ کیلومتر در ساعت خواهد بود.
معاون پیشبینی اداره کل هوشناسی استان بوشهر در خصوص وضعیت خلیج فارس نیز بیان کرد: ارتفاع موج دریا در سواحل استان بوشهر ۳۰ تا ۹۰، گاهی تا ۱۲۰ سانتیمتر است که در برخی ساعتها به ۶۰ تا ۱۲۰ سانتیمتر میرسد.
وی گفت: فردا در بندر بوشهر زمان مد اول دریا ۰۰:۱۰ دقیقه بامداد، جزر اول ساعت ۰۵:۴۰، مد دوم ساعت ۱۱:۲۵ و جزر دوم ساعت ۱۸:۰۵ دقیقه خواهد بود.