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استاندار تهران گفت:از پشتیبانی نزدیک به ۴۰۰ موکب در نجف و کربلا، تأمین نیازهای مرز مهران، پیگیری آمادهسازی مرز چیلات، بهرهبرداری از سامانههای خورشیدی ۱۲۰۰ مدرسه، تأمین تجهیزات ۷۰۰ مسجد و افزایش پنجبرابری ظرفیت بازرسی بازار خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، محمدصادق معتمدیان با حضور در برنامه تلویزیونی «تهران ۲۰»، با تشریح برنامههای ستاد اربعین استان گفت: با توجه به حضور میلیونی زائران در عتبات عالیات، برگزاری این اجتماع بزرگ نیازمند سازماندهی، هماهنگی و همافزایی جدی میان دستگاههای مختلف است.
وی افزود: پنج استان مرزی از طریق شش گذرگاه پذیرای زائران اربعین هستند و سایر استانها نیز در قالب استانهای معین، از روند خدمترسانی پشتیبانی میکنند. بر اساس تقسیم کار ستاد مرکزی اربعین، استان تهران معین استان ایلام و مرز مهران است و در نجف و کربلا نیز مأموریتهای مشخصی بر عهده دارد.
استاندار تهران با بیان اینکه امسال بیش از ۴۵۰ موکب از استان تهران ثبتنام کردهاند، گفت: تا زمان انجام این گفتوگو، نزدیک به ۴۰۰ موکب مردمی استان در نجف و کربلا مستقر شده و مشغول خدمترسانی به زائران بودند.
تأمین فوری نیازهای مرز مهران
معتمدیان با اشاره به سفر خود و جمعی از معاونان و مدیران استان به ایلام گفت: در نشست ستاد اربعین استان ایلام، نیازهای مربوط به خدمترسانی در مرز مهران بررسی و بخش قابلتوجهی از تجهیزات مورد نیاز، از جمله کامیونهای یخچالدار، لیفتراک و مهپاشهای صنعتی، با استفاده از ظرفیت دستگاههای اجرایی، سپاه، ستاد عتبات عالیات، بخش خصوصی و مجموعههای مردمی تأمین شد.
وی افزود: با توجه به گرمای شدید مناطق مرزی، تأمین تجهیزات سرمایشی و پشتیبانی زیرساختی اهمیت ویژهای داشت که خوشبختانه با همراهی بخشهای مختلف، نیازهای اعلامشده در کوتاهترین زمان ممکن فراهم شد.
پیگیری برای آمادهسازی مرز چیلات
استاندار تهران درباره بازدید از مرز چیلات در شهرستان دهلران نیز گفت: این مرز دارای مصوبه رسمی دولت است، اما به دلایل مختلف تاکنون به بهرهبرداری نرسیده است. در جریان بازدید میدانی، وضع زیرساختهای آب، برق، گاز، راه دسترسی، محل استقرار پلیس گذرنامه و سایر نیازهای اجرایی بررسی شد.
معتمدیان گفت: با توجه به درخواست استاندار ایلام و توافقات انجامشده با طرف عراقی، در صورت نهاییشدن تصمیمات، استان تهران بهعنوان استان معین در تکمیل زیرساختهای اولیه مرز چیلات مشارکت خواهد کرد تا زمینه استفاده از این مسیر برای تردد زائران در سال آینده فراهم شود.
وی اضافه کرد: فعالشدن مرز چیلات میتواند به تسهیل رفتوآمد زائران استانهای مرکزی و شرقی، کاهش فشار بر سایر مرزها و ایجاد مسیر جدیدی برای دسترسی به عتبات عالیات کمک کند.
پشتیبانی از موکبهای تهران در نجف و کربلا
استاندار تهران در ادامه به بازدید از موکبهای استان در عراق اشاره کرد و گفت: در نجف و کربلا، ضمن سرکشی از موکبهای مردمی، وضع تأمین آب، برق، تغذیه و سایر خدمات زیرساختی بررسی شد.
وی افزود: شرکتهای توزیع برق استان تهران و تهران بزرگ، گروههای اجرایی و عملیاتی و مجموعههای خدماترسان حضور فعالی در عراق دارند. همچنین تانکرهای آبرسان برای تأمین آب آشامیدنی و بهداشتی اعزام و بخشی از نیازهای غذایی موکبها، از جمله آرد و سایر اقلام، با مشارکت خیران و بخش خصوصی تأمین شد.
معتمدیان ادامه داد: برای انتقال این اقلام، هماهنگیهای لازم با گمرک انجام گرفت تا محمولهها با کمترین مانع و در کوتاهترین زمان ترخیص و در اختیار موکبهای مستقر در نجف و کربلا قرار گیرد.
دیپلماسی استانی در خدمت زائران
استاندار تهران با اشاره به دیدارهای خود با استانداران نجف و کربلا گفت: این دیدارها با دو هدف افزایش همکاری برای خدمترسانی بهتر به زائران در ایام اربعین و فراهمکردن زمینه توسعه مناسبات دوجانبه برگزار شد.
وی افزود: با توجه به جایگاه گردشگری مذهبی و حضور سالانه میلیونها زائر، مقرر شد ارتباط میان استان تهران و استانهای نجف و کربلا استمرار یابد. از استانداران این دو استان نیز دعوت شد با حضور در تهران، زمینههای همکاری در حوزههای مختلف بررسی شود.
معتمدیان همچنین از دیدار و گفتوگو با مسئولان آستانهای مقدس علوی و ابوالفضل العباس (ع) خبر داد و گفت: در این نشستها، نیازهای موجود، توسعه زیرساختهای خدمترسانی و زمینههای همکاری مشترک مورد بررسی قرار گرفت.
راهاندازی میزهای خدمت برای زائران در عراق
وی افزود: نمایندگان حج و زیارت، هلالاحمر، پست، پلیس و سایر دستگاههای مرتبط در این مراکز مستقر هستند و موضوعاتی مانند امور گمشدگان، اشیای گمشده، خدمات امدادی و راهنمایی زائران را پیگیری میکنند.
معتمدیان گفت: زائران میتوانند از نقاط مختلف عراق از طریق سامانه ۱۲۸ نیز مشکلات خود را مطرح و خدمات راهنمایی مورد نیاز را دریافت کنند.
استقرار بیش از دو هزار موکب در مسیر جاماندگان اربعین
استاندار تهران درباره مراسم جاماندگان اربعین نیز گفت: این مراسم از ساعت ۶:۳۰ صبح سهشنبه، از میدان امام حسین (ع) آغاز و بهسمت آستان مقدس حضرت عبدالعظیم حسنی (ع) ادامه پیدا میکند.
وی افزود: بیش از دو هزار موکب در طول مسیر مستقر خواهند شد و خدمات پذیرایی، فرهنگی، امدادی و درمانی به شرکتکنندگان ارائه میشود. ایستگاههای متعدد امداد و نجات نیز برای تأمین سلامت و امنیت مردم پیشبینی شده است.
معتمدیان از سپاه تهران، سپاه حضرت سیدالشهدا (ع)، دستگاههای فرهنگی و خدمترسان و بهویژه آستان مقدس حضرت عبدالعظیم حسنی (ع) برای مشارکت در برگزاری این اجتماع بزرگ مردمی قدردانی کرد.
بهرهبرداری از پنلهای خورشیدی ۱۲۰۰ مدرسه
استاندار تهران در بخش دیگری از این گفتوگو، با اصلاح خبر منتشرشده درباره در دستور کار بودن تجهیز هزارو ۲۰۰ مدرسه به پنل خورشیدی گفت: این طرح در دستور کار نیست، بلکه عملیات نصب در هزارو ۲۰۰ مدرسه استان تهران، اعم از شهر تهران و شهرستانها، در کمتر از دو ماه انجام شده و سامانهها وارد مدار شدهاند.
وی افزود: مدارس دارای شرایط فنی مناسب از نظر استحکام بنا، نبود سایهاندازی ساختمانهای مجاور و امکان اتصال به شبکه، برای اجرای این طرح انتخاب شدهاند.
معتمدیان با بیان اینکه سامانههای نصبشده از نوع هیبریدی هستند، گفت: این سامانهها علاوه بر اتصال به شبکه برق، در شرایط اضطراری نیز میتوانند بخشی از برق مورد نیاز مدارس را از طریق انرژی خورشیدی تأمین کنند.
وی ادامه داد: ۲۴۰۰ مدرسه دیگر در استان باقی مانده است که مراحل اجرایی تجهیز آنها بهزودی آغاز خواهد شد و هدفگذاری شده تا پایان سال، مدارس باقیمانده نیز به پنلهای خورشیدی مجهز شوند.
تأمین تجهیزات خورشیدی ۷۰۰ مسجد
استاندار تهران همچنین از تأمین پنلها و تجهیزات مورد نیاز ۷۰۰ مسجد خبر داد و گفت: مساجدی که از آمادگی فنی لازم برخوردار باشند، بهترتیب وارد مرحله نصب خواهند شد و امیدواریم اجرای این بخش از طرح نیز طی یک تا دو ماه آینده تکمیل شود.
معتمدیان با اشاره به تأثیر شرایط اخیر و نوسانات ارزی و قیمتی بر روند توسعه انرژیهای تجدیدپذیر افزود: در بخشی از برنامهها عقبماندگی ایجاد شده است، اما اقدامات لازم برای افزایش سرعت اجرا و جبران آن در حال انجام است.
وی از اجرای طرحهای خورشیدی بر سقف سولههای شهرکهای صنعتی استان نیز خبر داد و گفت: یکی از بزرگترین طرحهای نصب پنل خورشیدی بر سولههای صنعتی کشور بهزودی در استان تهران به بهرهبرداری خواهد رسید.
علت عضویت استاندار تهران در ستاد تنظیم بازار کشور
معتمدیان در ادامه درباره عضویت خود در ستاد تنظیم بازار کشور گفت: همه استانها دارای ستاد تنظیم بازار استانی به ریاست استاندار هستند و ستاد تنظیم بازار کشور نیز به ریاست معاون اول رئیسجمهور فعالیت میکند.
وی افزود: با توجه به جمعیت استان تهران، گستردگی بازار و تأثیر تحولات بازار پایتخت بر سراسر کشور، هیئت وزیران تصویب کرد که استاندار تهران نیز به عضویت ستاد تنظیم بازار کشور درآید تا مسائل استان در تصمیمگیریهای کلان این حوزه با تمرکز بیشتری دنبال شود.
افزایش پنجبرابری ظرفیت بازرسی بازار تهران
استاندار تهران با اشاره به تشکیل پایلوت قرارگاه واحد نظارت و بازرسی بازار در استان گفت: بر اساس تصمیم ستاد تنظیم بازار کشور و با پیشنهاد وزیر محترم دادگستری، مسئولیت اجرای آزمایشی این قرارگاه به استان تهران واگذار شد تا ظرفیت دستگاههای نظارتی، بازرسان، امکانات و شیوههای بازرسی بهصورت متمرکز سازماندهی شود.
وی افزود: با تجمیع ظرفیت ادارهکل صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی، اتاقهای اصناف و سایر دستگاههای مرتبط، تعداد بازرسان فعال در استان تهران پنج برابر شده است. این بازرسان توسط سازمان تعزیرات حکومتی آموزش دیدهاند و امکانات لجستیکی و خودرویی آنان نیز تقویت شده است.
معتمدیان ادامه داد: با توجه به ترافیک تهران، گشتهای موتوری نیز پیشبینی شدهاند تا بازرسان بتوانند در کوتاهترین زمان در محل تخلف حضور پیدا کنند. تجربه استقرار کانکسهای ثابت دریافت شکایت در بیش از ۱۰۰ نقطه تهران در ماه مبارک رمضان نیز در این مسیر مورد استفاده قرار خواهد گرفت.
وی تأکید کرد: رویکرد نخست، تشدید نظارت و کنترل بازار است؛ اما با افرادی که از قوانین و ضوابط عدول کنند و مرتکب گرانفروشی، کمفروشی، احتکار یا خودداری از عرضه کالا شوند، مطابق قانون برخورد جدی خواهد شد.
درخواست از مردم برای مدیریت مصرف آب و برق
استاندار تهران با قدردانی از صداوسیما، شبکه تهران، شبکههای سراسری و رادیو اربعین برای پوشش رسانهای و ارائه آموزشهای مورد نیاز زائران گفت: اطلاعرسانی دقیق و آموزشهای رسانهای، نقش مهمی در کاهش آسیبهای احتمالی و آگاهیبخشی به مردم داشته است.
معتمدیان همچنین با اشاره به تداوم گرما و ناترازیهای آب و برق، از مردم خواست توصیههای کارشناسان را جدی بگیرند و با مدیریت مصرف، به کاهش محدودیتها کمک کنند.
وی تأکید کرد: به شرکتهای آب و برق نیز ابلاغ شده است در صورتی که اعمال محدودیت اجتنابناپذیر باشد، اطلاعرسانی لازم را پیش از قطعی انجام دهند تا مردم در جریان زمانبندی قرار گیرند.