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فرماندار اردبیل با اشاره به کمبود باشگاه ورزشی تخصصی برای بانوان این شهرستان، خواستار راهاندازی آن و تدوین تقویم برنامه نشاط برای جوانان شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز اردبیل، فرزاد قلندری روز دوشنبه در نشست با رییس اداره وزش و جوانان شهرستان اردبیل گفت: راهاندازی ۲ باشگاه ورزشی تخصصی ویژه بانوان در اردبیل یک ضرورت اساسی است و برنامهریزی برای تامین اعتبارهای لازم و حمایت از ایجاد این باشگاهها باید با جدیت انجام شود تا بانوان بتوانند در فضایی مناسب، ایمن و تخصصی به فعالیتهای ورزشی بپردازند.
وی توسعه عادلانه زیرساختهای ورزشی و بهویژه حمایت از ورزش بانوان در کنار اجرای برنامههای هدفمند برای ارتقای نشاط اجتماعی و پیشگیری از آسیبهای اجتماعی در میان نوجوانان و جوانان را ضروری دانست.
فرماندار اردبیل با تاکید بر ضرورت توجه ویژه به مناطق کمبرخوردار، افزود: باید با طراحی مشوقهای مناسب و اجرای برنامههای حمایتی، امکان بهرهمندی نوجوانان و جوانان ساکن مناطق محروم از امکانات ورزشی در رشتههای مختلف را فراهم کنیم.
قلندری بر تقویت حوزه جوانان و تدوین و اجرای تقویم ارتقای نشاط اجتماعی در شهرستان اردبیل تاکید کرد و افزود: برنامههای فرهنگی، اجتماعی، ورزشی و مهارتی باید با رویکرد افزایش امید، نشاط و مشارکتپذیری جوانان طراحی و در طول سال به صورت منسجم اجرا شود.
غلامرضا ابراهیمی، رییس اداره ورزش و جوانان شهرستان اردبیل نیز از اجرای برنامههای ورزش همگانی بهویژه برای بانوان خبر داد و گفت: توسعه و تجهیز زیرساختهای ورزشی، راهاندازی و تقویت مدرسههای ورزشی برای همه قشرها در کنار برنامهریزی برای پر کردن اوقات فراغت نوجوانان و جوانان در فصل تابستان از اولویتهای این اداره بوده و در این راستا برنامههای مختلفی در حال اجرا است.