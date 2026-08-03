برگزاری نشست مشترک مسئولان شورای تبلیغات اسلامی با مخبر
نشست مشترک مسئولان شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی با محمد مخبر دستیار ویژه مقام معظم رهبری و با محور بررسی فعالیتهای این نهاد در جنگ تحمیلی سوم برگزار شد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما
حجت الاسلام والمسلمین موسی پور نماینده ولی فقیه و رییس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی و اعضای هیئت اندیشه ورز شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی در این نشست حضور داشتند. روسای ستادهای استانی این شورا نیز به صورت وبیناری در این جلسه حضور داشتند.
بررسی فعالیتهای شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی در جنگ تحمیلی سوم به ویژه برگزاری تجمعات شبانه از محورهای مورد بحث در این جلسه بود. در ادامه، روسای ستادهای استانی این شورا گزارشاتی از برگزاری تجمعات شبانه را در میادین شهرهای سراسر کشور ارائه کردند. حمایت از مقام معظم رهبری، نیروهای مسلح و انسجام ملی از جمله محورهای ارائه شده در این گزارشات بود.
همچنین حجت الاسلام والمسلمین موسی پور در سخنانی خاطر نشان کرد: این شورا سالانه 14 مراسم مناسبتی را در کشور برگزار می کند.
وی برگزاری راهپیمایی ها، تجمعات حمایت از مردم مظلوم فلسطین و غزه، برگزاری مراسم های مربوط به مناسبات های دینی، منطقه ای و نیز برگزاری راهپیمایی روز جهانی قدس و همچنین تجمعات شبانه در میادین شهرهای کشور را را از جمله اقدامات این شورا عنوان کرد.
شایان ذکر است؛ ۱۲ مرداد سالروز تشکیل شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی است. این نهاد در سال ۱۳۵۹ به فرمان حضرت امام خمینی (ره) تشکیل شد.
در ادامه، مخبر، مشاور و دستیار مقام معظم رهبری گفت: امروز محور مقاومت قطعا از دو سال قبل قویتر است و این امر برگرفته از همت عاشورایی و اسلامی رزمندگان جغرافیای مقاومت است. ملت مبعوث شده که بیش از ۱۵۰ شب است در میدان حضور دارد نتیجه تبیینی است که رهبر شهید انقلاب از سالها قبل بر این موضوع داشتند و بر آن تاکید میکردند و پیگیر آن بودند.
وی با اشاره به اهمیت راهپیمایی اربعین، آن را نمادی برای خونخواهی و مبارزه با ظلم دانست که امام راحل بنیانگذار آن بود.
مخبر همچنین با اشاره به یکی از محورهای فرهنگی تبلیغات برای فرهیختگان گفت: بنیان مرصوصی که امامین انقلاب تبیین کردند میتواند مورد توجه دانشگاهیان و اندیشمندان باشد.