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کمکهای تسلیحاتی واشنگتن به اوکراین در سال ۲۰۲۶ نسبت به دوران ریاستجمهوری جو بایدن نزدیک به ۸۰ درصد کاهش یافته است.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، با استناد به گزارش ارائه شده به کنگره آمریکا محاسبه کرده است که ارسال تسلیحات آمریکا به اوکراین در ابتدای سال ۲۰۲۶ در مقایسه با دوران ریاستجمهوری جو بایدن، نزدیک به ۸۰ درصد کاهش یافته است.
بر اساس این گزارش، آمریکا از مارس ۲۰۲۲ تا دسامبر ۲۰۲۴ حدود ۴۳.۴ میلیارد دلار تسلیحات در اختیار اوکراین قرار داد. از این میزان، ۳۲.۲۵ میلیارد دلار از ذخایر تسلیحاتی وزارت دفاع آمریکا (پنتاگون) تأمین شد و ۱۱.۱۵ میلیارد دلار نیز به شرکتهای صنایع دفاعی در قالب برنامه «ابتکار کمک امنیتی به اوکراین» پرداخت شد.
به این ترتیب، طی ۳۴ ماه، میانگین ارزش ماهانه کمکهای تسلیحاتی آمریکا در دوره بایدن حدود یک میلیارد و ۲۸۰ میلیون دلار بوده است.
اما با آغاز دومین دوره ریاستجمهوری دونالد ترامپ، ارسال تسلیحات از ذخایر پنتاگون متوقف شد. آخرین بسته کمک نظامی از این محل در ۹ ژانویه ۲۰۲۵ اعلام شد و از آن زمان تاکنون، تحویل تجهیزات صرفاً بر اساس قراردادهای بلندمدت امضاشده در چارچوب ابتکار کمک امنیتی به اوکراین» انجام شده است.
در سهماهه نخست سال ۲۰۲۶، شرکتهای پیمانکار مجموعاً ۷۹۷ میلیون دلار دریافت کردند؛ رقمی که بهطور میانگین حدود ۲۶۶ میلیون دلار در ماه میشود.
بر این اساس، میانگین ماهانه کمکهای تسلیحاتی آمریکا در سال ۲۰۲۶ نسبت به دوره مارس ۲۰۲۲ تا دسامبر ۲۰۲۴، نزدیک به ۸۰ درصد کاهش یافته است.
روسیه بارها هشدار داده است که ادامه ارسال تسلیحات غربی به اوکراین تنها موجب طولانیتر شدن جنگ خواهد شد.