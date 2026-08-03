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اردوی تیمهای ملی والیبال نشسته آقایان و بانوان در کمپ تیمهای ملی فدراسیون ورزشهای جانبازان و توانیابان برگزار میشود.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، یازدهمین مرحله اردوی آمادگی تیم ملی والیبال نشسته مردان و سیزدهمین مرحله اردوی آمادگی تیم ملی بانوان در راستای حضور در بازیهای پاراآسیایی ۲۰۲۶ ناگویا، از چهاردهم تا بیست و دوم مرداد در فدراسیون ورزشهای جانبازان و توانیابان برگزار میشود.
در بخش آقایان میثم حاج بابایی (آذربایجان شرقی)، صادق بیگدلی، حمیدرضا عباسی، امیررضا میرزایی، امیرحسین نوری (تهران)، مهدی بابادی (خراسان رضوی)، داوود علیپوریان (قزوین)، حسین گلستانی (قم)، پارسا محمدی (کردستان)، محمد نعمتی، وحید بایلری (گلستان)، میثم علیپور (گیلان)، حسین دریکوند و رسول اسدی (لرستان)، مرتضی مهرزاد (مازندران) ملی پوشانی هستند که در این اردو زیر نظر هادی رضایی سرمربی، فرشید عاشوری و محمدرضا رحیمی مربیان تیم ملی به تمرین میپردازند.
هادی ساجدی نیا مربی بدنساز، محمدهادی هادیزاده روانشناس، مهدی جعفریان کارشناس تغذیه و حجت الاسلام مجید شاکری مربی فرهنگی در این اردو ملی پوشان را همراهی میکنند. سرپرستی اردو را علی کشفیا برعهده دارد.
در تیم بانوان زینب ملکی، حدیث رضایی (اصفهان)، فاطمه جهانی، ندا پنجه باشی، زهرا لطفی (خراسان رضوی)، بتول خلیل زاده، فاطمه عباسی، رقیه شمس الدین سعید (کرمان)، مهری فلاحی، سپیده جمال دوست (گیلان)، مریم کلهر (لرستان)، مریم ناظری (مازندران)، زهرا نجاتی (همدان) و فرزانه حیدری (هرمزگان)، ملی پوشانی هستند که زیر نظر هادی رضایی مشاور فنی، مریم ایرانمنش مربی تیم ملی به تمرین میپردازند.
زکیه احتشام آزاد مربی بدنساز، فرزانه رضایی روانشناس، کوثر شکیب انصاری مربی فرهنگی در این اردو ملی پوشان را همراهی میکنند و مرضیه بابایی سرپرستی اردو را بر عهده دارد.