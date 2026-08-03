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مجری طرح انتقال سهمیه سوخت به کارتهای بانکی از آغاز اجرای آزمایشی این طرح در تعدادی از جایگاههای عرضه سوخت تهران خبر داد و گفت: پس از پایان مرحله پایلوت، طرح بهزودی در یکی از استانهای مرکزی، همدان یا قم اجرا خواهد شد تا زمینه تعمیم آن به سایر استانهای کشور فراهم شود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، رئیس مرکز بهبود محیط کسبوکار وزارت اقتصاد با تشریح آخرین وضعیت طرح انتقال سهمیه سوخت به کارتهای بانکی گفت: اجرای آزمایشی این طرح در تهران در حال توسعه است و بهزودی یکی از استانهای مرکزی، همدان یا قم نیز تحت پوشش قرار خواهد گرفت.
محضرنیا درباره آخرین وضعیت اجرای این طرح اظهار کرد: با همکاری دستگاههای اجرایی که در قانون مکلف به همکاری بودند و با محوریت وزارت امور اقتصادی و دارایی، این طرح وارد مرحله اجرا شده است.
وی افزود: در مرحله نخست، اجرای آزمایشی طرح در تعدادی از جایگاههای عرضه سوخت شهر تهران و با مشارکت گروهی از شهروندان منتخب آغاز شده و اکنون تلاش میکنیم تعداد جایگاههای تحت پوشش و همچنین تعداد کاربران این طرح در تهران افزایش یابد تا تمامی ابعاد فنی و اجرایی آن مورد ارزیابی قرار گیرد.
محضرنیا ادامه داد: همزمان بررسیها برای گسترش اجرای آزمایشی طرح در خارج از تهران نیز در حال انجام است و استانهای مرکزی، همدان و قم بهعنوان گزینههای اولیه در حال بررسی هستند تا یکی از آنها به نخستین استان مجری این طرح پس از تهران تبدیل شود.
مشارکت تمامی شرکتهای پرداخت بانکی در طرح
رئیس مرکز بهبود محیط کسبوکار وزارت اقتصاد درباره همکاری شبکه بانکی در اجرای این طرح گفت: پیشبینی شده است تمامی شرکتهای ارائهدهنده خدمات پرداخت دارای مجوز بانک مرکزی که حدود ۱۲ شرکت هستند، امکان ارائه خدمات پرداخت در این طرح را داشته باشند.
وی افزود: تاکنون شش شرکت پرداخت از جمله شرکتهای وابسته به بانکهای پارسیان، سامان، ملی و سداد، پیادهسازی فنی طرح را به پایان رساندهاند و سایر شرکتهای پرداخت نیز بهزودی به این سامانه متصل خواهند شد تا امکان اجرای سراسری آن فراهم شود.
استفاده از الگوی کالابرگ الکترونیکی
محضرنیا با اشاره به الگوی طراحی این طرح اظهار کرد: فرآیند اجرای انتقال سهمیه سوخت به کارت بانکی از نظر کاربری شباهت زیادی به طرح کالابرگ الکترونیکی دارد؛ زیرا در آن طرح نیز خرید با هر کارت بانکی متعلق به سرپرست خانوار امکانپذیر بود و بازخوردهای مثبتی از سوی مردم دریافت شد.
وی تصریح کرد: البته از نظر فنی، طرح سوخت به دلیل حساسیت جایگاههای عرضه و ضرورت ارائه خدمت پایدار در همه نقاط جغرافیایی کشور، تفاوتهایی با کالابرگ دارد و ملاحظات مربوط به امنیت و پایداری خدمات در طراحی آن لحاظ شده است.
انتقال سهمیه بدون ثبتنام و مراجعه حضوری
مجری طرح انتقال سهمیه سوخت به کارت بانکی تأکید کرد: در این طرح، سهمیه سوخت بدون نیاز به ثبتنام، مراجعه به بانک یا حضور در جایگاه برای انجام مراحل اداری، به کارت بانکی مالک سهمیه منتقل میشود و افراد میتوانند با همان کارت بانکی از سهمیه خود استفاده کنند.
به گفته وی، هدف از اجرای این طرح، تسهیل دسترسی مردم به سهمیه سوخت، کاهش وابستگی به کارت هوشمند سوخت و استفاده از زیرساختهای شبکه بانکی برای ارائه خدمات به شهروندان است.