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مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان رضوی با اشاره به افزایش دمای هوا، نسبت به تشدید خطر وقوع آتشسوزی در عرصههای طبیعی استان هشدار داد
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، علی شکاری گفت: از شهروندان، گردشگران، دامداران و بهرهبرداران خواسته می شود، از روشنکردن آتش در جنگلها و مراتع بهطور جدی خودداری کنند.
وی گفت: افزایش محسوس دمای هوا، کاهش رطوبت پوشش گیاهی و وزش باد، شرایطی را فراهم کرده است که کوچکترین بیاحتیاطی میتواند به وقوع آتشسوزی گسترده و خسارتهای جبرانناپذیر در عرصههای طبیعی استان منجر شود.
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان رضوی افزود:در روزهای گرم سال، علفها و گیاهان خشکشده همانند مواد قابل اشتعال عمل میکنند و رهاکردن تهسیگار، روشنکردن آتش برای تهیه غذا، سوزاندن بقایای گیاهی و حتی باقیگذاشتن زغال نیمهافروخته میتواند در مدت کوتاهی بخش وسیعی از مراتع و جنگلها را درگیر حریق کند.