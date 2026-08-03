مادر شهید علی نکویی، یکی از شهدای شهرستان میناب به فرزند شهیدش پیوست.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس، این مادر شهید بعلت کهولت سن در ۸۱ سالگی از دنیا رفت و پس از تشییع بر دستان مردم شهید پرور بخش سندرک در گلزار شهدای زادگاهش به خاک سپرده شد.

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شهید والامقام علی نکویی تیرماه سال ۱۳۴۸ در خانواده‌ای مذهبی متولد شد و در حین وظیفه خدمت سربازی در ۲۶ مرداد ماه ۱۳۶۸ توسط گروهک ضد انقلاب با ضرب گلو له در شهرستان میناب به فیض شهادت نا ئل آمد.