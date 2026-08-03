حجت‌الاسلام اسماعیلی، امام جمعه شهرستان قرچک، از برپایی ۱۰۰ موکب مردمی و اعزام ۲۰۰ دستگاه اتوبوس برای تسهیل در حرکت جاماندگان اربعین حسینی (ع) از مصلای قرچک به سوی حرم حضرت عبدالعظیم (ع) خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، اسماعیلی گفت: این حرکت پس از اقامه نماز صبح در مصلا و قرائت زیارت اربعین آغاز خواهد شد. اسماعیلی گفت: کاروانی متشکل از اقشار مختلف مردم، به‌ویژه نوجوانان و جوانان پرشور، از نخستین لحظات حرکت در مسیر حضور خواهند داشت و راهی حرم مطهر حضرت عبدالعظیم حسنی خواهند شد.

وی افزود: برای خدمت‌رسانی به زائران، نزدیک به یکصد موکب از سوی مردم شهرستان قرچک و روستا‌های همجوار تدارک دیده شده است.

امام جمعه قرچک بیان کرد: همچنین با هماهنگی مساجد، کلانتری‌ها و شهرداری‌ها، نیاز‌های مختلف مسیر، از جمله محل اقامت و استراحت زائران و مسائل بهداشتی، پیش‌بینی و سامان‌دهی شده است.

وی افزود: برای بازگشت زائران نیز تمهیدات ویژه‌ای اندیشیده شده است و بیش از دویست دستگاه اتوبوس هماهنگ شده تا زائران پس از رسیدن به آن مقصد نورانی، زیارت و اقامه نماز، به شهرستان بازگردانده شوند.