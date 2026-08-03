استاد حوزه و دانشگاه در اجتماع فاتحان خیبر شهرستان نور گفت: دشمن‌شناسی و حفظ روحیه مقاومت، مهم‌ترین عامل حفظ عزت، استقلال و اقتدار ملت‌هاست.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، استاد حوزه و دانشگاه، در اجتماع فاتحان خیبر شهرستان نور با تأکید بر اینکه بزرگ‌ترین جهالت امروز، نشناختن دشمن است، گفت: دشمن‌شناسی و حفظ روحیه مقاومت، مهم‌ترین عامل حفظ عزت، استقلال و اقتدار ملت‌هاست.

حجت‌الاسلام سیدصادق حسینی با گرامیداشت یاد شهید آیت‌الله شیخ فضل‌الله نوری، این عالم برجسته را از افتخارات استان مازندران و شهرستان نور دانست و گفت: شهید شیخ فضل‌الله نوری از فقهای بزرگ شیعه، بنیان‌گذار اسلام سیاسی در ایران قاجاری و شاخص‌ترین چهره جریان مشروعه‌خواهی بود.

وی با اشاره به فرارسیدن اربعین حسینی افزود: عاشورا تنها یک واقعه غم‌انگیز نیست، بلکه مکتبی برای حماسه، مقاومت و مبارزه با باطل است و پیاده‌روی اربعین، امتداد این حماسه بزرگ و نماد وحدت و مقاومت امت اسلامی به شمار می‌رود.

حجت‌الاسلام حسینی با بیان اینکه بزرگ‌ترین جهالت امروز، نشناختن دشمن و فریب عملیات روانی اوست، اظهار کرد: دشمن همواره تلاش می‌کند با ترویج فرهنگ سازش، ملت‌ها را از مقاومت بازدارد، اما تجربه تاریخ نشان داده است که تسلیم در برابر دشمن، نتیجه‌ای جز ذلت، تفرقه و نابودی ندارد.

وی با اشاره به حوادثی همچون جنگ صفین، واقعه عاشورا و همچنین سرنوشت کشور‌هایی مانند عراق، سودان، افغانستان و ونزوئلا، تأکید کرد: اعتماد به دشمن، امنیت و پیشرفت به همراه نمی‌آورد و تنها راه حفظ عزت و استقلال، ایستادگی و مقاومت است.

استاد حوزه و دانشگاه با تأکید بر ضرورت حفظ وحدت و حضور مردم در صحنه افزود: دشمن با جنگ رسانه‌ای و فشار‌های اقتصادی به دنبال ناامید کردن ملت ایران است، اما مردم ایران که در مکتب عاشورا تربیت شده‌اند، همان‌گونه که در برابر تهدید‌های نظامی ایستادگی کردند، در برابر فشار‌های اقتصادی نیز تسلیم نخواهند شد.

وی خاطر نشان کرد: ملت ایران با تبعیت از رهنمود‌های رهبر معظم انقلاب، مسیر مقاومت را ادامه خواهد داد و تا تحقق عزت، استقلال و پیروزی، میدان را ترک نخواهد کرد.