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سرپرست ادارهکل راهآهن جنوب از جابهجایی ۹۵ هزار و ۹۴۶ نفر از زائران اربعین حسینی در مسیر ریلی خرمشهر – شلمچه خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ رضا مطوری سرپرست ادارهکل راهآهن جنوب گفت: از ابتدای مراسم اربعین حسینی تاکنون ۲۰۹ هزار و ۴۸۳ زائر با ۴۰۵ رام قطار رفت و برگشت در مسیرهای مختلف ریلی استان خوزستان جا به جا شدند.
او افزود: در این مدت قطارهای بینشهری با اجرای ۱۹۶ رام رفتوبرگشت، ۱۰۱ هزار و ۷۴۰ نفر از زائران را جابهجا کردند.
سرپرست ادارهکل راهآهن جنوب ادامه داد: در مسیر خرمشهر-شلمچه، ۱۶۶ رام ریلباس رایگان به صورت رفتوبرگشت فعال شد و ۹۵ هزار و ۹۴۶ نفر از زائران اربعین حسینی از خدمات این ناوگان استفاده کردند.
مطوری گفت: در مسیر اهواز-خرمشهر نیز ۴۳ رام قطار رفتوبرگشت فعالیت کرده که در این مدت ۱۱ هزار و ۷۹۷ نفر جابهجا شدند.