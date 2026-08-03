به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ رضا مطوری سرپرست اداره‌کل راه‌آهن جنوب گفت: از ابتدای مراسم اربعین حسینی تاکنون ۲۰۹ هزار و ۴۸۳ زائر با ۴۰۵ رام قطار رفت و برگشت در مسیر‌های مختلف ریلی استان خوزستان جا به جا شدند.

او افزود: در این مدت قطار‌های بین‌شهری با اجرای ۱۹۶ رام رفت‌وبرگشت، ۱۰۱ هزار و ۷۴۰ نفر از زائران را جابه‌جا کردند.

سرپرست اداره‌کل راه‌آهن جنوب ادامه داد: در مسیر خرمشهر-شلمچه، ۱۶۶ رام ریل‌باس رایگان به صورت رفت‌وبرگشت فعال شد و ۹۵ هزار و ۹۴۶ نفر از زائران اربعین حسینی از خدمات این ناوگان استفاده کردند.

مطوری گفت: در مسیر اهواز-خرمشهر نیز ۴۳ رام قطار رفت‌وبرگشت فعالیت کرده که در این مدت ۱۱ هزار و ۷۹۷ نفر جابه‌جا شدند.