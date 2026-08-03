به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان با اشاره به بسیج گسترده دستگاه‌های اجرایی، امدادی و خدمات‌رسانی این استان برای پشتیبانی از حرکت عظیم زائران اربعین گفت: این تیم‌ها با مشارکت راهداری، پلیس‌راه، جمعیت هلال‌احمر، اورژانس، آتش‌نشانی، امداد خودرو، تیم‌های آزادراهی و سایر نیرو‌های عملیاتی در مسیر‌های اصلی تردد مستقر شده‌اند تا در صورت بروز حادثه، نقص فنی، سانحه یا نیاز به خدمات فوری، در کوتاه‌ترین زمان ممکن وارد عمل شوند.

منصور شیشه‌فروش افزود: در کنار این تمهیدات، ۵۰۰ دستگاه اتوبوس نیز با مشارکت صنایع و بخش خصوصی و با محوریت اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان برای اعزام و بازگشت زائران مهیا و به‌کارگیری شده است.

وی ادامه داد: علاوه بر برپایی موکب‌های خدمات رسان در غرب و جنوب کشور، ۶۵ مجتمع خدمات رفاهی هم در مسیر‌های جاده‌ای ساماندهی شده‌اند تا خدمات لازم را به مسافران و زائران ارائه دهند.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان افزود: سه تیم عملیاتی تعمیر و نگهداری شبکه‌های برق موکب‌ها به همراه دیزل‌ژنراتور برق اضطراری به مناطق هدف اعزام شده‌اند تا پایداری برق و استمرار خدمات در موکب‌ها تضمین شود.

شیشه‌فروش گفت: همچنین پنج دستگاه تانکر آبرسانی سیار و یک دستگاه واتر جت برای آبرسانی و ارائه خدمات مهندسی به مرز‌های مهران و چزابه اعزام شده‌اند تا نیاز‌های زیرساختی و خدماتی در این نقاط با آمادگی کامل پاسخ داده شود.

وی با اشاره به تأمین انرژی و سوخت در مسیر حرکت زائران افزود: خدمات مستمر سوخت‌رسانی در ۳۸۰ جایگاه سوخت بنزین و ۱۷۰ جایگاه سوخت CNG در استان اصفهان برقرار شده و با افزایش کارت‌های سوخت جایگاه‌ها در مسیر زائران، امکان ارائه خدمات بهتر به ناوگان و خودرو‌های عبوری فراهم شده است.