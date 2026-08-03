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مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران با هشدار در خصوص پیامدهای جبرانناپذیر تخلیه غیرقانونی نخالههای ساختمانی بر منظر شهری و محیطزیست، از بومیسازی و اجرای طرح تحولی اقتصاد چرخشی در پایتخت خبر داد؛ طرحی که علاوه بر نجات منابع تجدیدناپذیر، هزینههای تولید قطعات بتنی را به شکل چشمگیری کاهش میدهد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، محسن قضاتلو، گفت :معضل مدیریت نخالههای ساختمانی و پسماندهای عمرانی سالهاست که به عنوان یکی از چالشهای زیستمحیطی کلانشهرها مطرح است. تخلیه غیرمجاز این پسماندها در حاشیه جادهها و حریم شهرها، علاوه بر زشت کردن چهره پایتخت، تهدیدی جدی برای زیستبوم منطقه به شمار میرود. به همین منظور سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران طرحی نو را با اتکا به بومیسازی تجهیزات و فناوریهای داخلی آغاز کرده است.
مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران، با تشریح ابعاد اقتصادی طرح زیستمحیطی کف پوش از نخالههای ساختمانی گفت: استفاده مجدد و اصولی از نخالههای ساختمانی در این پرو، هزینه تولید مصالح مورد نیاز برای قطعات بتنی را تا حدود ۴۰ درصد کاهش میدهد. این دستاورد بزرگ اقتصادی به معنای قطع وابستگی کارخانه به استخراج مستقیم از معادن بکر کشور است.
وی با تاکید بر لزوم صیانت از منابع طبیعی تصریح کرد: با اجرای این فرآیند، استخراج بیرویه از معادن سنگ و تخریب رودخانهها متوقف شده و معضلات زیستمحیطی کلانشهرها به شدت کاهش مییابد. از سوی دیگر، کاهش نیاز به حملونقل مصالح از معادن دوردست به شهرهای بزرگ، هزینههای استخراج و لجستیک ماشینآلات سنگین را به طور ملموسی بهینهسازی میکند.
بازگشت روزانه ۱۲۰ تن پسماند به چرخه مصرف
قضاتلو در خصوص حجم عملیات این کارخانه و میزان سرمایهگذاری انجامشده گفت: این پروژه راهبردی بدون احتساب ارزش زمین که در مالکیت سازمان مدیریت پسماند قرار دارد، تا این مرحله بالغ بر ۱.۵ میلیارد تومان سرمایهگذاری به همراه داشته است. ثمره این سرمایهگذاری، بازگشت روزانه ۲۰ تن شیشه و ۱۰۰ تن لاشه سنگ ساختمانی به چرخه تولید مصالح ساختمانی است.
وی با اشاره به اینکه این متدلوژی نوین در حال حاضر در سایر شهرهای کشور اجرا نمیشود، اما قابلیت تعمیم به سراسر ایران را دارد، افزود: تمام تجهیزات کلیدی این خط تولید از جمله سنگشکنها، دستگاههای دستهبندی مواد، بویلرها و قالبهای بتنریزی به همت مهندسان داخلی طراحی و کاملاً بومیسازی شدهاند.
مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران در تشریح کیفیت محصولات بازیافتی نهایی توضیح داد: برای تضمین استانداردهای فنی، مواد آلی و گچی آسیبرسان به بتن کاملاً از فرآیند حذف و با سنگهای گرانیت و مرمریت که از سختی و مقاومت بالایی برخوردارند جایگزین شدهاند. همچنین با بهرهگیری از فناوری نانو-سیلیکا، مقاومت و سختی محصولات را ارتقا دادهایم.
قضاتلو در پایان خاطرنشان کرد: در مرحله سبکسازی محصولات بتنی نیز استفاده از پوکههای معدنی نظیر لیکا و سنگدانههای متخلخل در دستور کار قرار گرفته است تا محصول نهایی علاوه بر دوام بالا، وزن بهینهای برای استفاده در طرحهای عمرانی شهر داشته باشد.