با هدف ارتقای فرهنگ محیط‌زیستی و کاهش مصرف محصولات پلاستیکی، پویش «یکشنبه‌های بدون پلاستیک» با همکاری دستگاه‌های اجرایی و سازمان مدیریت پسماند در شهرستان قدس در حال اجرا است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان قدس گفت: اجرای مستمر پویش یکشنبه‌های بدون پلاستیک در شهرستان قدس در حال اجرا است.

مدیریان افزود: این پویش با هدف کاهش مصرف محصولات پلاستیکی، ارتقای فرهنگ عمومی و جلب مشارکت شهروندان و با همکاری دستگاه‌های اجرایی و سازمان مدیریت پسماند در سطح شهرستان دنبال می‌شود.