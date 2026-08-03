به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ،به نقل ازرسانه فدراسیون ملی ورزش‌های دانشگاهی، جلسه شورای سازمان امور دانشجویان به میزبانی فدراسیون ملی ورزش‌های دانشگاهی با حضورسعید حبیبا معاون وزیر علوم رئیس سازمان امور دانشجویان، رضا نوری رئیس فدراسیون و دیگر اعضا برگزار شد.

در ابتدا نوری ضمن خیر مقدم به مهمانان، گزارشی درباره عملکرد فدراسیون در چند ماه گذشته ارائه کرد. وی اظهار داشت: طی چند ماه گذشته منابع مالی خوبی از وزارت ورزش، کمیته ملی المپیک، خیّران و سرمایه‌گذاران تأمین شده است.

نوری ادامه داد: خوشبختانه شبکه اینترنتی ورزش دانشگاهی افتتاح شد. این شبکه برای پوشش هرچه بهتر مسابقات و رویداد‌ها تعریف شده است. هدف آن افزایش دیده‌شدن ورزشکاران، تولید محتوای آموزشی، ارتقای سواد ورزشی و ایجاد درآمد از طریق اسپانسر و تبلیغات است. نخستین برنامه با موضوع بررسی جامعه‌شناختی حضور تیم ملی فوتبال در جام جهانی برگزار می‌شود.

رئیس فدراسیون ملی ورزش‌های دانشگاهی درباره اختصاص یک قطعه زمین در مجموعه ورزشی آزادی به فدراسیون تصریح کرد: پس از پیگیری‌های انجام‌شده، هزار متر زمین در مجموعه ورزشی آزادی برای احداث ساختمان فدراسیون از سوی وزارت ورزش و جوانان اختصاص یافت. مراحل نهایی شامل صورت‌جلسه و صدور سند در حال انجام شدن است.

نوری درباره امضای تفاهم نامه چهارجانبه برای ساخت مرکز شمشیربازی دانشگاهی کشور گفت: برای راه‌اندازی مرکز شمشیربازی دانشگاهی در یزد تفاهم‌نامه چهارجانبه‌ای میان دو فدراسیون ملی ورزش‌های دانشگاهی و شمشیربازی، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد و اداره کل ورزش و جوانان استان یزد امضا شد. قرار است تجهیزات و وسایل را فدراسیون تأمین کند و دانشگاه فضای مورد نیاز را در اختیار قرار می‌دهد.

نوری ادامه داد: با توجه به اینکه بسیاری از ملی‌پوشان لیگ برتر دانشجو هستند، مقرر شد تیمی با محوریت دانشگاه خوارزمی در لیگ برتر شرکت کند. این اقدام مقدمه‌ای برای حضور ایران در مسابقات دانشجویی زمستانی جهان خواهد بود.

رئیس فدراسیون ملی ورزش‌های دانشگاهی افزود: با همکاری انجمن هاکی روی یخ، رشته فلورینگ کرلینگ در خوابگاه‌های دانشجویی دانشگاه‌های سراسر کشور راه اندازی و تجهیزات آن در اختیار خوابگاه‌ها قرار می‌گیرد.

همچنین در ادامه دیگر اعضا دیدگاه های خود را با حبیا مطرح کردند. دکتر حبیبا ضمن تأکید بر نهادینه کردن ورزش در دانشگاه‌ها گفت: فدراسیون ملی ورزش‌های دانشگاهی باید الگوی سایر فدراسیون‌ها باشد. سیاست ما هم نهادینه کردن ورزش در دانشگاه‌ها و ایجاد شور و نشاط در میان دانشجویان با استفاده از ورزش است. می‌خواهیم در شرایط خاص کنونی با بهره گیری از ورزش از ایجاد ناامیدی و بی انگیزگی جلوگیری کنیم.