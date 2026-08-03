به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، ثبت نام پنجاه و سومین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی در چهار بازه زمانی، دی ماه، بهمن ماه و اسفندماه ۱۴۰۴ و اردیبهشت ماه ۱۴۰۵ انجام شد و در نهایت ۱۷ هزار و ۲۷۷ نفر ثبت‌نام کردند.

پیش از این مقرر بود پنجاه و سومین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی روز پنجشنبه ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۵ برگزار شود که به دلیل شرایط خاص حاکم بر کشور این آزمون به تیرماه ۱۴۰۵ موکول شد. پس از آن نیز به دلیل مراسم تشییع رهبر شهید، زمان آزمون از ۲۵ تیرماه به اول مردادماه ۱۴۰۵ موکول شد.

از میان ۱۷ هزار و ۲۷۷ نفر ثبت‌نام کننده تعداد ۱۴ هزار و ۳۵۹ نفر در آزمون حضور یافتند.

پس از برگزاری آزمون داوطلبان ۷۲ ساعت فرصت داشتند که به سوالات اعتراض کنند که در نهایت ییرو برگزاری جلسه رسیدگی به اعتراضات، کلید نهایی آزمون منتشر شد.

دفترچه راهنما و زمان انتخاب رشته محل پنجاه و سومین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی متعاقبا اعلام می‌شود.

وفق مصوبات شورای آموزش پزشکی و تخصصی، داوطلبانی که حداقل نمره ۱۵۰ از ۶۰۰ نمره کل آزمون را کسب کرده باشند، مجاز به انتخاب رشته هستند و می‌توانند رشته محل‌های مورد علاقه خود را در فرم انتخاب رشته محل که در وبگاه مرکز سنجش آموزش پزشکی همراه کارنامه به آنها ارائه می‌شود، انتخاب کنند. توجه: در صورتیکه داوطلب در موعد مقرر انتخاب رشته نکرده باشد، به هیچ وجه واجد شرایط پذیرش نخواهد بود.