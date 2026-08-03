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بنیاد نخبگان آذربایجان غربی از تشکیل هستههای مسأله محور در قالب طرح شهید احمدی روشن حمایت می کند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، بنیاد نخبگان آذربایجان غربی از تشکیل هستههای مساله محور پژوهشی و فناورانه در قالب طرح شهید احمدی روشن حمایت میکند.
دکتر هادی الماسی، رئیس بنیاد نخبگان آذربایجان غربی گفت: در این طرح که با عنوان طرح شهید احمدی روشن نامگذاری شده است، هدف آشناسازی جامعه نخبگانی با نیازها و مسائل کشور و ترغیب آنها به کار گروهی حول مسائل ملی و منطقهای است.
وی افزود: در فرایند اجرایی طرح شهید احمدی روشن، ابتدا نیازها و مسائل اولویت دار استان شناسایی و احصا میشود. سپس فراخوان دریافت پیشنهاده از اساتید متقاضی راهبری انجام میشود و پس از انتخاب بهترین پیشنهاده و تعیین استاد راهبر، فراخوان ثبت نام دانشجویان و فارغ التحصیلان حائز شرایط آغاز میشود.
وی گفت: پس از انتخاب اعضا و تشکیل تیم پژوهشی، فعالیت هسته آغاز و حمایت مالی از استاد راهبر و نخبگان عضو هسته برقرار میشود.
وی ادامه داد: در حال حاضر فراخوان دهمین دوره طرح شهید احمدی روشن آغاز شده و ثبت نام اساتید متقاضی راهبری تا ۳۱ مردادماه ادامه دارد.
دکتر الماسی تصریح کرد: اعضای هییت علمی دانشگاهها میتوانند موضوعات پیشنهادی را در سامانه sina.bmn.ir مشاهده و نسبت به ثبت پروپوزال خود اقدام نمایند.
یکی از همین هستههای مسأله محور، با عنوان طراحی و ساخت آلیاژهای نوین برای کاربردهای زیستی در حال اجرا است.
دکتر مهرداد شهباز، استاد راهبر دوره نهم طرح شهید احمدی روشن گفت: آلیاژهای آنتروپی بالا (HEAs) به دلیل خواص مکانیکی و زیستی منحصربهفرد، در سالهای اخیر بهعنوان جایگزینی مناسب برای مواد زیستی سنتی مورد توجه قرار گرفتهاند.
وی افزود: در این طرح، هدف اصلی توسعه یک چارچوب جامع برای طراحی پایدار آلیاژهای آنتروپی بالا است که ترکیبی از روشهای محاسباتی پیشرفته (مانند یادگیری ماشین و مدلسازی دینامیک مولکولی) و آزمایشات تجربی را شامل میشود.
شهباز گفت: این آلیاژها میتوانند برای کاربردهای زیستی مانند ایمپلنتهای پزشکی، پروتزهای فلزی و سایر تجهیزات زیستی استفاده شوند. بهینهسازی ترکیب شیمیایی، کنترل فرآیندهای ساخت و بررسی ویژگیهای مکانیکی و بیولوژیکی از اهداف کلیدی این تحقیق است.