به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، بنیاد نخبگان آذربایجان غربی از تشکیل هسته‌های مساله محور پژوهشی و فناورانه در قالب طرح شهید احمدی روشن حمایت می‌کند.

دکتر هادی الماسی، رئیس بنیاد نخبگان آذربایجان غربی گفت: در این طرح که با عنوان طرح شهید احمدی روشن نامگذاری شده است، هدف آشناسازی جامعه نخبگانی با نیاز‌ها و مسائل کشور و ترغیب آنها به کار گروهی حول مسائل ملی و منطقه‌ای است.

وی افزود: در فرایند اجرایی طرح شهید احمدی روشن، ابتدا نیاز‌ها و مسائل اولویت دار استان شناسایی و احصا میشود. سپس فراخوان دریافت پیشنهاده از اساتید متقاضی راهبری انجام می‌شود و پس از انتخاب بهترین پیشنهاده و تعیین استاد راهبر، فراخوان ثبت نام دانشجویان و فارغ التحصیلان حائز شرایط آغاز می‌شود.

وی گفت: پس از انتخاب اعضا و تشکیل تیم پژوهشی، فعالیت هسته آغاز و حمایت مالی از استاد راهبر و نخبگان عضو هسته برقرار می‌شود.

وی ادامه داد: در حال حاضر فراخوان دهمین دوره طرح شهید احمدی روشن آغاز شده و ثبت نام اساتید متقاضی راهبری تا ۳۱ مردادماه ادامه دارد.

دکتر الماسی تصریح کرد: اعضای هییت علمی دانشگاه‌ها می‌توانند موضوعات پیشنهادی را در سامانه sina.bmn.ir مشاهده و نسبت به ثبت پروپوزال خود اقدام نمایند.

یکی از همین هسته‌های مسأله محور، با عنوان طراحی و ساخت آلیاژ‌های نوین برای کاربرد‌های زیستی در حال اجرا است.

دکتر مهرداد شهباز، استاد راهبر دوره نهم طرح شهید احمدی روشن گفت: آلیاژ‌های آنتروپی بالا (HEAs) به دلیل خواص مکانیکی و زیستی منحصر‌به‌فرد، در سال‌های اخیر به‌عنوان جایگزینی مناسب برای مواد زیستی سنتی مورد توجه قرار گرفته‌اند.

وی افزود: در این طرح، هدف اصلی توسعه یک چارچوب جامع برای طراحی پایدار آلیاژ‌های آنتروپی بالا است که ترکیبی از روش‌های محاسباتی پیشرفته (مانند یادگیری ماشین و مدل‌سازی دینامیک مولکولی) و آزمایشات تجربی را شامل می‌شود.

شهباز گفت: این آلیاژ‌ها می‌توانند برای کاربرد‌های زیستی مانند ایمپلنت‌های پزشکی، پروتز‌های فلزی و سایر تجهیزات زیستی استفاده شوند. بهینه‌سازی ترکیب شیمیایی، کنترل فرآیند‌های ساخت و بررسی ویژگی‌های مکانیکی و بیولوژیکی از اهداف کلیدی این تحقیق است.