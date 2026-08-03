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همزمان با برنامه ریزیهای آمریکا برای برگزاری رزمایش مشترک نظامی با ژاپن، گروهی از مردم ژاپن در تظاهراتی علیه این رزمایش شرکت کردند.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ به نقل از بخش تصویری خبرگزاری آسوشیتدپرس، گروهی از ساکنان کاگوشیما، روز یکشنبه در نزدیکی پایگاه هوایی کانویا، متعلق به نیروی دریایی ژاپن، تجمع کردند تا به رزمایش نظامی مشترک با امریکا و اقدام دولت ژاپن برای گسترش ارتش و اصلاح قانون اساسی صلحطلبانه این کشور اعتراض کنند.
در ژوئن امسال، ارتش امریکا سامانه موشکی میانبرد تایفون خود را برای انواع رزمایش نظامی مشترک مانند سپر شجاع ۲۰۲۶ در ژوئن و سپر شرق در سپتامبر، در پایگاه هوایی کانویا مستقر کرد.
این استقرار نگرانیهایی را در میان ساکنان کاگوشیما ایجاد کرده است که میتواند جوامع میزبان را به اهداف اصلی نظامی تبدیل کند. آنها با در دست داشتن پارچه نوشتههایی به استقرار موشکهای آمریکا، صادرات سلاحهای کشنده و همچنین رزمایش نظامی مشترک ژاپن و آمریکا اعتراض کردند چرا که تنشهای منطقهای را تشدید میکند.
معترضان می گویند: همواره بر این باور هستند که جنگ هرگز نباید رخ دهد. از این رو، امیدوار هستند، مقامات محلی چنین استقرار نیروهای نظامی مرگباری را لغو کنند و آنها از ساخت تأسیسات نظامی دست بردارند، چون ممکن است این مکان را به هدفی برای حمله تبدیل شود و صلح مهمترین چیز است. و بر اساس ماده ۹ قانون اساسی ژاپن ( به منظور تحقق صلح بینالمللی بر اساس عدالت و نظم، مردم ژاپن برای همیشه جنگ را به عنوان وسیلهای برای اعمال حاکمیت یک کشور و نیز تهدید یا استفاده از زور را به عنوان وسیله حلوفصل اختلافات بینالمللی مردود میشمارند و براساس این اصل برای رسیدن به هدف فوق، نیروهای زمینی، دریایی، هوایی و نیز سایر امکانات بالقوه جنگی هرگز نگهداری نخواهند شد) بسیار اقدام کنند.