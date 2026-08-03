وزیر نیرو لازمه توسعه صنعت آب و برق را فراهم‌سازی امنیت اقتصادی برای بخش خصوصی دانست و تأکید کرد: باید محیط اقتصادی این بخش به گونه‌ای باشد که سرمایه‌گذاران با اطمینان وارد میدان شوند و اجرای طرحهای راهبردی کشور با سرعت بیشتری پیش برود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛عباس علی آبادی در آیین امضای تفاهم‌نامه و قرارداد سرمایه‌گذاری بخش خصوصی برای تکمیل سد مخزنی مشمپا، با قدردانی از مسئولان استانی، سرمایه‌گذار بخش خصوصی و مجموعه قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا (ص)،گفت: منابع مالی مورد نیاز طرح از محل ظرفیت‌های پیش‌بینی‌شده در وزارت نیرو تأمین خواهد شد و با همکاری همه دستگاه‌های اجرایی، عملیات تکمیل سد و اجرای خط انتقال آب با سرعت دنبال می‌شود.

وزیر نیرو با اشاره به نقش مشارکت بخش خصوصی در توسعه زیرساخت‌های کشور افزود: واگذاری این طرح در قالب مشارکت عمومی ـ خصوصی، اقدامی ارزشمند و الگویی مناسب برای اجرای طرح‌های بزرگ حوزه آب است و وزارت نیرو از سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در طرحهای زیربنایی حمایت می‌کند.

وی با بیان اینکه توسعه صنعت آب و برق بدون ایجاد بستر مناسب برای حضور سرمایه‌گذاران امکان‌پذیر نیست، تصریح کرد: باید محیط اقتصادی این بخش به گونه‌ای باشد که سرمایه‌گذاران با اطمینان وارد میدان شوند و اجرای طرحهای راهبردی کشور با سرعت بیشتری پیش برود.

وزیر نیرو همچنین با اشاره به برنامه‌های این وزارتخانه برای رفع ناترازی‌ها در بخش آب و برق، گفت: با اجرای طرح‌های توسعه‌ای، جذب سرمایه‌گذاری و همراهی مردم، روند رفع ناترازی‌ها با جدیت دنبال می‌شود و وزارت نیرو تمام توان خود را برای تحقق این هدف به کار خواهد گرفت.

وی استان زنجان را استانی با ظرفیت‌های ارزشمند انسانی و توسعه‌ای توصیف کرد و گفت: تکمیل سد مشمپا نقش مهمی در تأمین پایدار آب شرب، آب مورد نیاز صنایع و توسعه آینده استان خواهد داشت و وزارت نیرو با جدیت از اجرای این طرح تا زمان بهره‌برداری کامل حمایت می‌کند.