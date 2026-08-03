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با استفاده از پسابهای نیشکر و پرورش ماهی شهید احمدیان امسال در خرمشهر ۵۰۰ تن میگو تولید شد. و ۲ مزرعه بزرگ هزار و ۷۰۰ هکتاری و ۸۵۰ هکتاری برای تولید آبزیان با استفاده از این آبها در حال راهاندازی است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ سرپرست شیلات خوزستان با اشاره به تولید بیش از ۱۳۰ هزار تن آبزی در استان گفت: خوزستان در زمینه تولید آبزیان در آبهای داخلی رتبه دوم در کشور را به خود اختصاص داده است.
سید شریف موسوی با اشاره به ظرفیتهای بالای شیلات استان و تولید بیش از ۱۳۰ هزار تن آبزیان اظهار کرد: در بخش صید و صیادی با داشتن ۲۳۰ کیلومتر ساحل در خلیجفارس و ۱۱ بندر صیادی، یکی از استانهای مهم کشور محسوب میشویم.
وی افزود: خوزستان در بخش آبزیپروری و منابع داخلی بینظیر است و دو تالاب مهم هورالعظیم و شادگان را در خود دارد. تالاب شادگان از سه بخش کاملاً شور، لبشور و شیرین تشکیل شده که انواع ماهیان بومی در آن زندگی میکنند. برای حفظ این بانک ژنتیکی، سالانه میلیاردها تومان هزینه و بیش از ۱۰ میلیون قطعه بچهماهی بومی در تالابها، منابع آبی بهمنشیر، ایذه و کارون رهاسازی میشود.
موسوی با بیان اینکه خوزستان رتبه دوم تولیدات آبهای داخلی را دارد، گفت: هر شهرستان استان بهتنهایی میتواند یک استان از نظر تولیدات باشد. بهعنوان نمونه، شهرستان شوشتر بیش از ۲۰ هزار تن و خرمشهر بیش از آن تولید ماهیان گرمابی دارند و حدود ۱۲ درصد تولید ماهیان گرمابی کشور در خوزستان انجام میشود.
وی با اشاره به مشکلات اساسی شیلات، بیان کرد: یکی از مشکلات عمده، مساله آب است. در تمام دنیا اگر کسی بهرهوری بیشتری داشته باشد، پاداش میدهند، اما در خوزستان اگر تولید یک استخر از ۳ تن به ۱۰ تن برسد، به جای پاداش، جریمه میشویم. قانونی از دهه ۴۰ هنوز پابرجاست که باید ۳ درصد تولید را پرداخت کنیم. جالب اینکه آبی که در پرورش ماهی مصرف میشود، که ماهی مصرفکننده آب نیست و ۸۰ درصد آن به رودخانه بازمیگردد و دوباره به ما فروخته میشود. در خوزستان آب سه بار فروش میرود و حتی زهکشها نیز فروخته میشود.
موسوی با اشاره به استفاده از آبهای نامتعارف، بیان کرد: خوشبختانه در خرمشهر از پسابهای نیشکر و سایت شهید احمدیان استفاده کردیم و امسال ۵۰۰ تن میگو تولید شد. همچنین دو سایت بزرگ ۱۷۰۰ هکتاری و ۸۵۰ هکتاری برای تولید آبزیان با استفاده از این آبها در حال راهاندازی است.
کاهش شدید نیروی انسانی و کمبود امکانات
سرپرست شیلات خوزستان در ادامه اظهار کرد: دهه ۷۰ اوج شکوفایی شیلات بود و نزدیک ۵۰۰ پرسنل داشتیم. در سالهای اخیر نصف نیروهای خود را از دست دادهایم و نتوانستهایم نیروی جایگزین جذب کنیم. در حالی که ۲۳ هزار هکتار پروانههای صادرشده برای آبزیپروری و توسعه دریامحور داریم، اما شیلات استان حتی ساختمان مناسبی ندارد و در یک آپارتمان مستقر هستیم و از نظر امکانات در مضیقه هستیم.
موسوی با تاکید بر اینکه برخی مشکلات فقط با کمک مجلس قابل حل است، گفت: از اعضای کمیسیون کشاورزی درخواست میکنم تا نسبت به رفع مشکلات آب، نیروی انسانی، امکانات و ساختمان شیلات استان کمک کنند. شیلات خوزستان با وجود این همه وسعت و کار، از کمترین امکانات برخوردار است.