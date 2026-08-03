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حاج محمدرضا اکبری جانباز ۵۰ درصد شرق اصفهان بعد از تحمل سالها درد جراحات جانبازی آسمانی شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ حاج محمد رضا اکبری، جانباز ۵۰ درصد و از یادگاران دوران دفاع مقدس که سالها با عوارض ناشی از سلاحهای شیمیایی دشمن در عملیات والفجر ۸ دستوپنج نرم میکرد، سرانجام پس از سالها صبر و استقامت در سن ۶۰سالگی، دعوت حق را لبیک گفت
پیکر مطهر این جانباز با حضور پرشور مردم قدرشناس، خانوادههای معظم شهدا، ایثارگران و مسئولان محلی در روستای «اندلان» از توابع بخش مرکزی شهرستان اصفهان تشییع و به خاک سپرده شد.