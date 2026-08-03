به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مراسم آغاز فعالیت‌های بیست‌ویکمین جشنواره بین‌المللی نمایش عروسکی تهران-مبارک، روز جمعه ۱۶ مرداد ۱۴۰۵، ساعت ۱۷ با حضور هنرمندان و فعالان عرصه نمایش عروسکی، در سینماتک موزه هنر‌های معاصر تهران برگزار می‌شود.

این مراسم، سرآغاز مجموعه رویداد‌های بیست‌ویکمین دوره جشنواره بین‌المللی نمایش عروسکی تهران-مبارک است که با سخنرانی مجازی پیتر شومان هنرمند برجسته تئاتر عروسکی و بنیان‌گذار «گروه نان و عروسک»، جان بل مورخ تئاتر عروسکی و مدرس دانشگاه و سخنرانی حمیدرضا اردلان پژوهشگر تئاتر، موسیقی و مدرس دانشگاه برگزار می‌شود.

همچنین در این مراسم، از پوستر رسمی این دوره از جشنواره با طراحی فرزاد ادیبی رونمایی می‌شود.

بیست‌ویکمین جشنواره بین‌المللی نمایش عروسکی تهران-مبارک، به دبیری پوپک عظیم‌پور تبریزی، مهر ۱۴۰۵ در تهران برگزار می‌شود.