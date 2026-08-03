به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، حجت‌الاسلام علی اعتمادی، از برگزاری پیاده‌روی دلدادگان اربعین حسینی در ارومیه خبر داد و اظهار کرد: پیاده روی دلدادگان اربعین حسینی در ارومیه، روز اربعین سه شنبه ۱۳ مرداد ساعت ۱۷ از میدان شهدا به سمت مزار شهدای باغ رضوان ارومیه برگزار خواهد شد

وی با اشاره به اینکه این مراسم با هماهنگی و مشارکت دستگاه‌ها و مواکب مردمی برگزار می‌شود، افزود: اربعین یک جنگ ترکیبی علیه دشمن و ابزاری برای قدرت‌نمایی جهانی شیعه است که باعث خشم رسانه‌های غربی شده و آنها را به سانسور این حرکت عظیم واداشته است.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی ارومیه گفت: مواکب مختلف فرهنگی، تبیینی و پذیرایی در طول مسیر به مردم خدمت رسانی خواهند کرد.