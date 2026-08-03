پانزدهمین مرحله از مانور سراسری طرح «مهتاب» با حضور مدیرعامل شرکت توانیر و مسئولان اجرایی، به میزبانی شرکت توزیع نیروی برق استان تهران در منطقه دماوند برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مدیر عامل شرکت توانیر در این برنامه گفت: بر اساس آیین‌نامه تکمیلی تعرفه‌های برق، در فضا‌هایی که فرائض دینی انجام می‌شود باید برق رایگان تحویل داده شود، اما اگر مسجدی، موقوفه یا تالار برای برگزاری مراسم‌ها داشته باشد، دلیلی ندارد که برق رایگان دریافت کند.

محمد اله داد از تحویل بیش از ۷ هزار مگاوات برق به بخش کشاورزی خبر داد و افزود: در حوزه چاه‌های کشاورزی شاهد برخی پروانه‌های جعلی و بدون اصالت هستیم که باید اعمال قانون شوند.

وی افزود: تعدادی از الکتروموتور‌ها و الکتروپمپ‌هایی که در بخش کشاورزی استفاده می‌شود متعلق به چندین دهه قبل است که مصرف برق بالایی دارند و برق ارزان هیچ انگیزه‌ای برای افزایش بهره‌وری آنها ایجاد نمی‌کند.

مدیرعامل شرکت توانیر با تاکید بر برخورد قاطع با استخراج‌کنندگان غیرقانونی رمزارز، گفت: در جلسه‌ای که با معاون وزیر صمت داشتیم مقرر شد هر صنعتی که اقدام به نصب ماینر و استخراج غیرقانونی رمزارز کند، در اولین مرتبه پروانه فعالیتش ۳ ماه تعلیق و در مرتبه دوم ابطال شود.

وی افزود: با وجود اینکه قله پیک را در پنجم مرداد پشت سر گذاشتیم، اما برنامه‌های کاهش تلفات باید با قدرت ادامه پیدا کند تا به تعهد کاهش ۳۵۰۰ مگاواتی بار تا پایان شهریور دست یابیم و برای مواجهه با زمستان و ناترازی احتمالی در تامین گاز آماده شویم.

عبدالرضا حسینی‌مهر مجری طرح کاهش تلفات شرکت توانیر نیز با اشاره به اجرای پانزدهمین مانور سراسری طرح مهتاب در ۵۷۲ شهر و با حضور ۱۴۰۸ اکیپ عملیاتی و ۳۵۴۱ نیروی متخصص، گفت: از آغاز اجرای طرح مهتاب، ۱۸۸ هزار و ۸۰۰ برق غیرمجاز، ۷۶۰ کیلومتر کابل غیرمجاز، ۲۹۶ دستگاه ترانسفورماتور غیرمجاز و ۹۵۰۰ ماینر غیرمجاز در سراسر کشور جمع آوری شده است.

وی افزود: همچنین ۴۵ هزار انشعاب دائم و موقت و ۴۱ هزار شمارشگر برای متقاضیان نصب شده است.

حسینی‌مهر از جمع‌آوری ۲۶۱ هزار کنتور معیوب و ۳۰ هزار و ۵۰۰ کنتور دستکاری شده خبر داد و خاطرنشان کرد ۱۸ هزار و ۸۰۰ مورد از این کنتور‌ها به کنتور هوشمند تبدیل شده است.

به گفته مجری طرح کاهش تلفات شرکت توانیر، نصب ۲۷۸ هزار کنتور جدید، تست ۳۱۷ هزار چاه کشاورزی و پایش برق ۴۳ هزار مسجد و مرکز فرهنگی از دیگر دستاورد‌های اجرای طرح مهتاب است.

وی تصریح کرد: با اقدامات انجام شده، ۲۳۳۳ مگاوات از بار غیرمجاز شبکه کاهش یافته که به گذر موفق از اوج بار تابستان کمک کرده است.