به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، اسامی بازیکنان دعوت شده به دومین اردوی انتخابی تیم ملی فوتسال بانوان اعلام شد.

سه بازیکن مازندرانی هم به اردوی تیم ملی فوتسال بانوان دعوت شدند. آرنیا محمدی، ملینا خورشیدی و مهدیس رضوانی سه بازیکن مازندرانی هستند که به همراه دیگر بازیکنان دعوت شده، خودشان را برای مسابقات پیش رو آماده می‌کنند.

دومین اردوی انتخابی تیم ملی فوتسال بانوان از چهارشنبه ۲۱ مرداد در مرکز ملی فوتبال برگزار می‌شود.

شهرزاد مظفر، سرمربی تیم اسامی بازیکنان دعوت شده به اردو را به شرح زیر اعلام کرد:

آناهیتا بالاورد، شیما کیانی (اصفهان) حانیه حیدرزاده، مهدیه نظام دوست، حنانه باسره، فاطمه بیدار، سارا فکری، مائده نجفی، حنانه سلمانی، آیدا بهرامیان (تهران) زهرا پرهنر (خراسان رضوی) آرنیا محمدی، ملینا خورشیدی، مهدیس رضوانی (مازندران) دلنیا بهرامی راد (کردستان) طاهره یاقوتی (آذربایجان شرقی) نرگس محمدی، فاطمه سبحانی (قم) فاطمه عبدالرحیمی، مهدیه طارمیلر، یسنا یعقوبی، نازنین زهرا قلی پور (قزوین) نرگس غلامزاده، مبینا محمدی (زنجان)