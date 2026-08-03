به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ سید محسن صادقی، در حاشیه بازدید وزیر نیرو از سد مخزنی مشمپا و امضای تفاهم نامه اجرای این طرح توسط بخش خصوصی، با اشاره به اینکه مطالعات سد مشمپا ۲۱ سال پیش آغاز شد، گفت: این طرح اکنون با حدود ۴۰ درصد پیشرفت فیزیکی در حال اجراست و بر اساس توافقات و پیگیری‌های انجام‌شده، وزیر نیرو اعلام کرد ۶۰ درصد باقی‌مانده پروژه و همچنین خط انتقال آب آن طی دو سال آینده تکمیل خواهد شد.

استاندار زنجان با بیان اینکه برای نخستین بار بزرگ‌ترین مشارکت بخش خصوصی در تأمین منابع مالی پروژه‌های آبی استان در طرح سد مشمپا رقم می‌خورد، افزود: اجرای این طرح با مشارکت شرکت ماهان و توسط قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا (ص) انجام خواهد شد.

صادقی با اشاره به برآورد هزینه‌های اجرای طرح گفت: برای تکمیل سد حدود ۸۲ همت اعتبار پیش‌بینی شده و برای اجرای خط انتقال نیز رقمی نزدیک به همین میزان مورد نیاز است که وزیر نیرو تأمین این منابع را در بازه دو ساله پذیرفت.

وی سد مشمپا را یکی از ابرپروژه‌های شمال‌غرب کشور دانست و افزود: این سد با ظرفیت ذخیره ۳۵۰ میلیون مترمکعب، پس از بهره‌برداری، نزدیک به دو سوم آب شرب و آب مورد نیاز بخش صنعت استان را تأمین خواهد کرد. همچنین آب شرب شهر زنجان، سلطانیه و در مراحل بعدی شهر‌های خرمدره و ابهر از این سد تأمین می‌شود و حدود ۱۷.۵ میلیون مترمکعب آب نیز به بخش صنعت اختصاص خواهد یافت.

استاندار زنجان در ادامه با اشاره به شرایط منابع آبی استان، بر ضرورت مدیریت مصرف تأکید کرد و گفت: اگرچه میزان بارندگی نسبت به سال گذشته مناسب بوده، اما ذخایر برخی سد‌ها به حد مطلوب نرسیده است. از مردم، به‌ویژه بهره‌برداران بخش کشاورزی، درخواست می‌کنیم با مدیریت مصرف و صرفه‌جویی، در حفظ منابع آبی مشارکت کنند.

وی با بیان اینکه حدود ۹۰ درصد مصرف آب استان در بخش کشاورزی است، افزود: اجرای الگوی کشت متناسب با منابع آبی از الزامات برنامه هفتم توسعه است و این موضوع با همکاری دستگاه‌های مرتبط در حال پیگیری است تا توازن میان منابع و مصارف آب در استان برقرار شود.