توزیع بستههای حمایتی بین خانواده زندانیان نیازمند اسلامشهر
همزمان با فرارسیدن ایام اربعین حسینی، انجمن حمایت زندانیان شهرستان اسلامشهر اقدام به توزیع بستههای حمایتی به ارزش دو میلیارد و ششصد میلیون ریال میان خانوادههای نیازمند زندانیان این شهرستان کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما،
دادستان عمومی و انقلاب و رئیس هیئت مدیره انجمن حمایت از زندانیان شهرستان اسلامشهر، ضمن تسلیت اربعین حسینی، اظهار داشت: این بستههای حمایتی با کمک و حمایت خیرین و معتمدین محلی، به ویژه موسسه «چتر خوشبختی میهن»، و با پیگیری دفتر انجمن تهیه و توزیع شده است.
دوستینژاد همچنین از انعقاد قرارداد با کارگاهها و مراکز تولیدی جهت بهکارگیری ۱۵۰ نفر از زندانیان رای باز خبر داد و افزود: این اقدام در راستای حمایت از کارآفرینان و تولیدکنندگان ادامه خواهد داشت.
وی از مساعدتهای خیرین و معتمدین محلی در این زمینه تقدیر و تشکر کرد و بر لزوم ادامه این حمایتها، به ویژه با توجه به بازگشایی مدارس، برای اقشار آسیبپذیر تأکید کرد.