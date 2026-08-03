همزمان با فرارسیدن ایام اربعین حسینی، انجمن حمایت زندانیان شهرستان اسلامشهر اقدام به توزیع بسته‌های حمایتی به ارزش دو میلیارد و ششصد میلیون ریال میان خانواده‌های نیازمند زندانیان این شهرستان کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، دادستان عمومی و انقلاب و رئیس هیئت مدیره انجمن حمایت از زندانیان شهرستان اسلامشهر، ضمن تسلیت اربعین حسینی، اظهار داشت: این بسته‌های حمایتی با کمک و حمایت خیرین و معتمدین محلی، به ویژه موسسه «چتر خوشبختی میهن»، و با پیگیری دفتر انجمن تهیه و توزیع شده است.

دوستی‌نژاد همچنین از انعقاد قرارداد با کارگاه‌ها و مراکز تولیدی جهت به‌کارگیری ۱۵۰ نفر از زندانیان رای باز خبر داد و افزود: این اقدام در راستای حمایت از کارآفرینان و تولیدکنندگان ادامه خواهد داشت.

وی از مساعدت‌های خیرین و معتمدین محلی در این زمینه تقدیر و تشکر کرد و بر لزوم ادامه این حمایت‌ها، به ویژه با توجه به بازگشایی مدارس، برای اقشار آسیب‌پذیر تأکید کرد.