به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، چهارمین جلسه کمیسیون نظارت مرکز آذربایجان غربی به ریاست دکتر خیرخواه، مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان در سالن جلسات ساختمان مرکزی اداره‌کل صمت آذربایجان غربی برگزار شد.

دکتر خیرخواه رییس کمیسیون نظارت مرکز استان بر برنامه ریزی دبیرخانه کمیسیون در زمینه ایجاد تحول، ساماندهی و نظام بخشی به وضعیت اصناف و سازمان‌های صنفی و کمیسیون‌های نظارت شهرستان‌های استان تاکید و اقدام در این مسیر را یک الزام اداری و نظارتی برشمرد.

اعضای کمیسیون نظارت در این نشست صدور فراخوان برگزاری انتخابات اتاق اصناف مرکز استان را تصویب کردند که طبق این تصمیم انتخابات اتاق اصناف اواخر شهریور ماه برگزار می‌شود.

در این نشست ضمن تاکید بر تشدید نظارت ها؛ نرخ‌های پیشنهادی رسته‌های خدمات پارکینگ و انواع خدمات فنی خودرو و همچنین خدمات حمل بار در مرز تمرچین با حضور روسای اتحادیه‌های مرتبط به تصویب رسید.

اعضای کمیسیون تاکید کردند ضمن چاپ و ابلاغ نرخ‌های جدید به کلیه واحد‌های صنفی و انتشار آن در پورتال سازمانی، نظارت لازم و مستمر به منظور رعایت نرخ‌های مصوب از طریق اتاق اصناف و سایر مراجع ذیصلاح به عمل آید.

بررسی درخواست‌های واصله برای جابجایی رسته‌های صنفی و انتقال به اتحادیه‌های همگن، تصویب نرخ خدمات غیر موظف دو اتحادیه از دیگر محور‌های این نشست بود که پس از طرح در کمیسیون، درباره هر یک اعلام نظر و تصمیم‌گیری شد.

همچنین موضوع درجه بندی ممتاز واحد‌های قنادی و شیرینی فروشی سطح شهرستان ارومیه و ارتقای کیفیت محصولات تولیدی و مورد عرضه در واحد‌های قنادی و تولید نقل مورد بحث و بررسی قرار گرفت که پس از استماع اظهارات نماینده دانشگاه علوم پزشکی و سایر اعضا موضوع مورد موافقت گردید.

این جلسه در راستای ساماندهی امور صنفی، به‌روزرسانی نرخ خدمات و رسیدگی به مسائل و مطالبات اصناف استان برگزار و سایر موضوعاتی که نیاز به بررسی کارشناسی بیشتر داشت، به جلسه آتی کمیسیون موکول گردید.