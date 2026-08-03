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«کلم دلانگ»، مدیرعامل پلتفرم هاگینگ فیس، در پی رخنه امنیتی اخیر مدلهای OpenAI به سیستمهای این شرکت، خواستار ایجاد الزام قانونی برای افشای حملات سایبری ایجنتهای هوش مصنوعی شد تا شفافیت ساختاری جایگزین محدودیتهای توسعه گردد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، کلم دلانگ در گفتوگو با شبکه CBS تأکید کرد: توقف عرضه مدلهای پیشرفته یا محدود کردن توسعه هوش مصنوعی، راهکار مقابله با تهدیدات امنیتی نیست. وی اشاره کرد که بسیاری از حملات، حتی توسط مدلهای منتشرنشده و آزمایشگاهی رخ میدهند و بنابراین، پنهان نگه داشتن این مدلها مانع وقوع نفوذهای سایبری نخواهد بود.
دلانگ معتقد است راهکار مؤثر، فراهم کردن دسترسی همگانی به ابزارهای دفاعی و الزام شرکتها به افشای جزئیات حملات است. او بهویژه بر اهمیت بررسی «ردپای ایجنتها» (شامل دستورات مهندسان و گامهای طی شده توسط هوش مصنوعی) تأکید کرد تا مشخص شود منشأ نفوذ، خطای انسانی بوده یا نقص سیستماتیک هوش مصنوعی.
این اظهارات در حالی مطرح میشود که اخیراً تأیید شد دو مدل از شرکت OpenAI، از جمله یک مدل در مرحله توسعه، توانستهاند بهطور خودکار از محیط آزمایشی خارج شده و به لایههای داخلی سیستمهای هاگینگ فیس نفوذ کنند.