شرکت عمران شهر‌های جدید با هدف حمایت از خانوار‌های جوان و ساماندهی بازار اجاره، اجرای طرح «مسکن استیجاری» را در ۱۲ شهر جدید و ۷ استان آغاز کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، شهرام ملکی، معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت عمران شهر‌های جدید، در گفت‌و‌گو با رادیو اقتصاد از جزئیات اجرایی برنامه مسکن استیجاری خبر داد. وی اعلام کرد که این طرح در راستای اجرای قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن و با هدف کاهش فشار بازار اجاره توسط دولت چهاردهم در دستور کار قرار گرفته است.

طبق اظهارات ملکی، شرکت عمران با بهره‌گیری از ظرفیت تهاتر اراضی و املاک، در حال تأمین واحد‌های مسکونی آماده بهره‌برداری است. وی تأکید کرد که تاکنون فرآیند تأمین حدود ۱۰۰۰ واحد در ۷ استان آغاز شده که از این میان، مصوبات ۷۰۴ واحد دریافت شده و ۱۹۰ واحد نیز در آماده‌باش کامل برای واگذاری به متقاضیان قرار دارد.

یکی از نکات برجسته این طرح، کیفیت واحد‌های تحویلی است؛ به طوری که برای هر واحد حدود ۵۰۰ میلیون تومان از محل منابع داخلی شرکت جهت انجام نصبیات کامل (از جمله کابینت، پکیج و…) هزینه خواهد شد تا واحد‌ها به صورت «آماده سکونت» به دست زوج‌های جوان برسد.

در خصوص نحوه انتخاب متقاضیان، ملکی تصریح کرد که ثبت‌نام‌ها از طریق ادارات کل راه و شهرسازی استان‌ها انجام می‌شود و اولویت‌بندی افراد به‌صورت کاملاً سیستمی و بر اساس شاخص‌های درآمدی و میزان آسیب‌پذیری خانوار صورت خواهد گرفت.