پیکر مطهر سرباز قهرمان ارتش، ابوالفضل گودرزی با حضور گسترده مسئولان، نیرو‌های مسلح و اقشار مختلف مردم مریوان، در پادگان شهید عبادت تشییع شد.

تشییع پیکر مطهر سرباز قهرمان ارتش در مریوان تشییع پیکر مطهر سرباز قهرمان ارتش در مریوان تشییع پیکر مطهر سرباز قهرمان ارتش در مریوان تشییع پیکر مطهر سرباز قهرمان ارتش در مریوان

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، این شهید والامقام در جریان حمله تروریستی سحرگاه روز گذشته عوامل گروهک تروریستی به مقر تیپ ۳۲۸ ارتش در مریوان به شهادت رسید.

حضور گسترده مردم در این مراسم، پیام روشنی به دشمنان داشت که مرز‌های ایران، در پناه نیرو‌های مسلح مقتدر و حمایت مردم، غیرقابل نفوذ است.

پیکر مطهر ابوالفضل گودرزی پس از تشییع در مریوان برای خاکسپاری به زادگاهش در شهر ایذه خوزستان منتقل شد.