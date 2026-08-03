اعضای کودک و نوجوان کانون پرورش فکری در نقطه صفر مرزی مهران، با اهدای دست‌سازه‌های عاشورایی و فرهنگی از زائران استقبال می‌کنند و موکب قاسم بن الحسن نیز برای پنجمین سال به میهمانان کوچک امام حسین (ع) خدمت‌رسانی می‌کند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ خادمان کوچک اربعین و میهمانان کوچک امام حسین (ع)، این روز‌ها در نقطه صفر مرزی مهران، روایت متفاوتی از میزبانی را رقم زده‌اند.

اعضای کودک و نوجوان کانون پرورش فکری با اهدای دست‌سازه‌های عاشورایی و فرهنگی، از زائران استقبال می‌کنند و یاد شهدا و فرهنگ عاشورا را زنده نگه می‌دارند.

موکب قاسم بن الحسن ( ع ) در مرز مهران نیز پنج سال است که در مسیر تردد زائران حسینی به میهمانان کوچک امام حسین (ع) خدمت می‌کند.