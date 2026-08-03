پیکر مطهر شهید نیما مرادی دریانورد شهید حادثه حمله به کشتی تجاری «آنا» در دریای خزر، با حضور استاندار گیلان، جمعی از مسئولان و مردم در زادگاهش بندرانزلی به خاک سپرده شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ آیین تشییع و تدفین پیکر مطهر شهید نیما مرادی، دریانورد اهل بندرانزلی که در حادثه حمله به کشتی تجاری «آنا» در دریای خزر به شهادت رسیده بود، امروز با حضور هادی حق‌شناس استاندار گیلان، مسئولان استانی و شهرستانی، خانواده‌های معظم شهدا و ایثارگران و اقشار مختلف مردم در زادگاهش بندرانزلی برگزار شد.

در این آیین، شرکت‌کنندگان با حضور پرشور خود، ضمن ادای احترام به مقام شامخ این شهید والامقام، پیکر مطهر وی را تا محل گلزار شهدای بندرانزلی تشییع کردند.

استاندار گیلان ضمن ابراز همدردی با خانواده شهید مرادی، با ادای احترام به مقام شامخ شهدا، بر ضرورت پاسداشت یاد و خاطره شهدای امنیت و اقتدار کشور تأکید کرد.

شهید نیما مرادی در جریان حمله به کشتی تجاری «آنا» در دریای خزر به درجه رفیع شهادت نائل آمد و پیکر مطهر وی برای برگزاری مراسم تشییع و خاکسپاری از طریق فرودگاه بین‌المللی سردار جنگل رشت به گیلان وارد شد.