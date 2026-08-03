به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛بیات‌منش با اشاره به اهمیت سد مشمپا گفت: این طرح با حدود ۴۰ درصد پیشرفت فیزیکی به دولت چهاردهم رسید و امیدواریم با دستور وزیر نیرو، ۶۰ درصد باقی‌مانده آن با سرعت اجرا شده و هرچه سریع‌تر به مرحله آبگیری و بهره‌برداری برسد تا مردم استان از منافع آن بهره‌مند شوند.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار زنجان با بیان اینکه اجرای پروژه در مقطعی متوقف شده بود، افزود: با سفر رئیس‌جمهور به استان، مطالبات مردم و پیگیری‌های مستمر مسئولان استانی، روند اجرای طرح دوباره در دستور کار قرار گرفت و با دستور ویژه رئیس‌جمهور و حمایت وزیر نیرو، مجوز ماده ۲۳ پروژه اخذ شد؛ موضوعی که یکی از مهم‌ترین پیش‌نیاز‌های ادامه اجرای طرح و رفع ملاحظات زیست‌محیطی به شمار می‌رفت.

بیات‌منش حضور وزیر نیرو، فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا (ص) و مسئولان ملی و استانی در این آیین را نشان‌دهنده عزم جدی دولت برای تکمیل سد مشمپا دانست و ابراز امیدواری کرد: با حمایت‌های دولت، پیگیری استاندار زنجان و همراهی همه دستگاه‌های اجرایی، این پروژه در زمان مقرر به بهره‌برداری برسد و نقش مؤثری در تأمین آب شرب، صنعت و توسعه پایدار استان ایفا کند.