سازمان برنامه ریزی آموزشی وزارت آموزش و پرروش اعلام کرد: دانش‌آموزان و اولیاء می‌توانند با مراجعه به پنجره واحد خدمات الکترونیک وزارت آموزش‌وپرورش به ثبت سفارش کتاب‌های درسی برای سال تحصیلی ۱۴۰۶–۱۴۰۵ اقدام کنند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی اعلام کرد: دانش‌آموزان عزیز، اولیای گرامی و مدیران محترم مدارس می‌توانند برای ثبت سفارش کتاب‌های درسی سال تحصیلی ۱۴۰۶–۱۴۰۵، به پنجره واحد خدمات الکترونیک وزارت آموزش‌وپرورش به نشانی my.medu.ir مراجعه کنند.

شایان ذکر است ثبت سفارش کتاب‌های درسی در سامانه فروش و توزیع مواد آموزشی به نشانی irtextbook.ir، تنها پس از ثبت‌نام قطعی دانش‌آموز در سامانه سیدا امکان‌پذیر خواهد بود.

همچنین، مدیران مدارس ضمن اطلاع‌رسانی مجدد به دانش‌آموزان و اولیای گرامی، می‌توانند سفارش کتاب‌های درسی دانش‌آموزان را به‌صورت گروهی ثبت کنند.

در پایان تأکید می‌شود به‌منظور تأمین و توزیع به‌موقع کتاب‌های درسی، اولیای و مدیران مدارس ثبت‌نام دانش‌آموزان و ثبت سفارش کتاب‌های درسی را به روز‌های پایانی موکول نکنند.