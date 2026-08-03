یوتیوب در اقدامی برای ارتقای کیفیت محتوا و مبارزه با اسپم، طی ۶ ماه گذشته بیش از ۱۳۰ هزار کانال را که از هوش مصنوعی برای تولید محتوای بی‌کیفیت و انبوه استفاده می‌کردند، مسدود کرد.

به گزارش به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، به نقل از مقاله ای پژوهشی در گوگل، پلتفرم یوتیوب در جریان این عملیات پاک‌سازی، حدود ۵۰ هزار شبکه هماهنگ از کانال‌های اسپم را شناسایی و حذف کرده است. یوتیوب برای شناسایی این موارد از یک سامانه خودکار پیشرفته استفاده می‌کند که به‌جای بررسی تک‌تک ویدیوها، الگو‌های رفتاری مشترک، قالب‌های یکسان تولیدشده توسط هوش مصنوعی و بارگذاری‌های انبوه را تحلیل می‌کند.

هدف از این اقدام، کاهش حجم محتوای بی‌کیفیتی است که صرفاً با هدف جذب بازدید و کسب درآمد تولید می‌شوند. یوتیوب تأکید کرده است : با حذف این شبکه‌های اسپم، الگوریتم‌های پیشنهاد ویدیو به‌گونه‌ای بهینه‌سازی می‌شوند تا محتوای اصیل، باکیفیت و ارزشمند تولیدکنندگان واقعی، اولویت بیشتری در نمایش به کاربران داشته باشند.