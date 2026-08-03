پاکسازی گسترده یوتیوب از کانالهای تولید شده با هوش مصنوعی
یوتیوب در اقدامی برای ارتقای کیفیت محتوا و مبارزه با اسپم، طی ۶ ماه گذشته بیش از ۱۳۰ هزار کانال را که از هوش مصنوعی برای تولید محتوای بیکیفیت و انبوه استفاده میکردند، مسدود کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، به نقل از مقاله ای پژوهشی در گوگل، پلتفرم یوتیوب در جریان این عملیات پاکسازی، حدود ۵۰ هزار شبکه هماهنگ از کانالهای اسپم را شناسایی و حذف کرده است. یوتیوب برای شناسایی این موارد از یک سامانه خودکار پیشرفته استفاده میکند که بهجای بررسی تکتک ویدیوها، الگوهای رفتاری مشترک، قالبهای یکسان تولیدشده توسط هوش مصنوعی و بارگذاریهای انبوه را تحلیل میکند.
هدف از این اقدام، کاهش حجم محتوای بیکیفیتی است که صرفاً با هدف جذب بازدید و کسب درآمد تولید میشوند. یوتیوب تأکید کرده است : با حذف این شبکههای اسپم، الگوریتمهای پیشنهاد ویدیو بهگونهای بهینهسازی میشوند تا محتوای اصیل، باکیفیت و ارزشمند تولیدکنندگان واقعی، اولویت بیشتری در نمایش به کاربران داشته باشند.