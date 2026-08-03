به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، پس از پایان آخرین جلسه هیئت‌رئیسه فدراسیون فوتبال که با محوریت بررسی ادامه همکاری با امیر قلعه‌نویی برگزار شد، مقرر شد نشست دیگری با حضور سرمربی تیم ملی برگزار شود تا درباره آینده نیمکت تیم ملی تصمیم‌گیری نهایی انجام شود.

در ابتدا قرار بود این جلسه در هفته جاری برگزار شود، اما با توجه به اینکه تاکنون دستور جلسه به اعضای هیئت‌رئیسه ابلاغ نشده، این نشست به تعویق افتاده و احتمالاً هفته آینده برگزار خواهد شد. بر این اساس، امیر قلعه‌نویی باید در جلسه پیش‌رو برنامه‌های خود را برای ادامه هدایت تیم ملی و حضور در جام ملت‌های آسیا ۲۰۲۷ عربستان ارائه کند.

البته در طول هفته اخیر حتی برخی از منتقدان جدی امیر قلعه‌نویی در هیئت‌رئیسه به‌صورت تلویحی ادامه حضور او روی نیمکت تیم ملی را تایید کرده‌اند، اما همزمان از احتمال ایجاد تغییرات گسترده در کادر فنی تیم ملی نیز خبر داده‌اند.