کمیسیون ماده ۵ استان خراسان رضوی در دهمین نشست خود، با بررسی پرونده‌های کلیدی مربوط به توسعه شهری و تغییر کاربری اراضی در شهر‌های گلبهار، نیشابور، دولت‌آباد، تایباد و بینالود، گام جدیدی در راستای مدیریت بهینه اراضی و ارتقای زیرساخت‌های شهری برداشت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما و به نقل از پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، در دهمین جلسه کمیسیون ماده ۵ استان خراسان رضوی که با حضور مدیران ارشد استانداری و اداره کل راه و شهرسازی برگزار شد، پرونده‌های مربوط به اصلاح شبکه معابر، بازنگری در طرح‌های تفصیلی و ساماندهی فضا‌های خدماتی، آموزشی و تجاری مورد بررسی کارشناسی قرار گرفت.

علیرضا قامتی، معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری و رئیس این کمیسیون، با تأکید بر ضرورت انطباق مصوبات با قوانین شهرسازی، خاطرنشان کرد که هدف اصلی از این تصمیمات، حفظ منافع عمومی و ارتقای کیفیت زندگی شهروندان در قالب توسعه متوازن است.

وحید داعی، مدیرکل راه و شهرسازی استان و دبیر کمیسیون نیز در این نشست اظهار داشت که بررسی دقیق پرونده‌ها بر پایه مطالعات تخصصی و هماهنگی میان‌دستگاهی، نقشی حیاتی در مدیریت بهینه اراضی و بهبود کیفیت خدمات شهری ایفا می‌کند. در پایان این جلسه، اعضا پس از بررسی ابعاد فنی و حقوقی، تصمیمات لازم را در راستای توسعه پایدار و اصلاح ضوابط ساختمانی و فضا‌های سبز برای شهر‌های مذکور اتخاذ کردند.