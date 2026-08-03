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با حضور رئیسجمهور، آغاز رسمی برنامه ملی پزشکی خانواده و نظام ارجاع در شهرهای فاز دوم اعلام شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، با حضور رئیسجمهور پزشکیان، برنامه ملی پزشکی خانواده و نظام ارجاع در شهرهای فاز دوم بهصورت رسمی کلید خورد؛ طرحی که با اضافه شدن ۲۰ شهر جدید، شمار شهرهای فاز دوم را به ۴۵ شهر رساند و بر اساس اعلام مسئولان، همه ۶۴ شهر پیشبینیشده یا وارد محیط اصلی شدهاند یا در محیط تست قرار دارند.
در این مراسم که دکتر محمدرضا ظفرقندی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، معاونان و مدیران وزارت بهداشت و همچنین مدیران و روسای بیمههای تامین اجتماعی و سلامت حضور داشتند، برنامه ملی پزشکی خانواده و نظام ارجاع در شهرهای فاز دوم که شامل ۲۰ شهر است، بهصورت رسمی آغاز شد.
بر اساس این گزارش، با پیوستن ۲۰ شهر جدید به محیط اصلی برنامه ملی پزشکی خانواده و نظام ارجاع، شمار شهرهای فاز دوم به ۴۵ شهر رسیده است.
همچنین در حال حاضر، تمام ۶۴ شهر پیشبینیشده در کشور یا در محیط اصلی قرار دارند یا در محیط تست در حال تکمیل زیرساختها هستند.