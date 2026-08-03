در شرایطی که آموزش رسمی‌کشور با بحران‌های گوناگون، ازجمله تعطیلی مدارس به دلایل مختلفی، چون شرایط اضطراری جوی و آلودگی هوا، بروز بیماری‌های فراگیر، چون کرونا و در یک سال اخیر تجاوز دشمن امریکایی صهیونی و بروز جنگ روبه‌روست، نقش رسانه در تداوم یادگیری بیش از هر زمان دیگری اهمیت پیدا کرده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، تجربه سال‌های اخیر نشان داده است که آموزش صرفاً به حضور فیزیکی در کلاس محدود نمی‌شود و باید برای تداوم آن در شرایط خاص، راهکار‌های مطمئن، فراگیر و قابل‌اتکا پیش‌بینی شود.

در این میان، «مدرسه تلویزیونی ایران» به‌عنوان یکی از مهم‌ترین ظرفیت‌های شبکه آموزش، توانسته است پاسخی عملی به این نیاز باشد. مدیر شبکه آموزش در این گفت‌و‌گو از ضرورت حفظ آموزش، صیانت از سلامت تربیتی دانش‌آموزان و تجربه‌های به‌دست‌آمده از بحران‌های اخیر سخن می‌گوید.

علی پارسانیا ضمن تشریح چالش‌های نظام تعلیم و تربیت در شرایط بحرانی و جنگی، به تبیین ضرورت استمرار آموزش و نقش کلیدی «مدرسه تلویزیونی ایران» در یاری رساندن به حفظ جریان مستمر آموزش دانش‌آموزان پرداخت.

علی پارسانیا با بیان اینکه در زمان حرکت کشور به سمت سناریو‌های جنگی، یکی از دغدغه‌های اصلی‌اش به‌عنوان کارشناس حوزه تعلیم و تربیت، موضوع تعطیلی مدارس بوده است، گفت: با تعطیلی مدارس، دانش‌آموزان به سمت فضای مجازی و استفاده بیشتر از تلفن‌های همراه سوق پیدا می‌کنند؛ این درحالی‌است‌که در شرایط جنگی، ممکن است محدودیت‌های ارتباطی ایجاد شود و زیرساخت‌هایی همچون سکوی شاد یا سایر بستر‌های آموزش مجازی نیز با چالش مواجه شوند.

وی افزود: مسئله اصلی تنها توقف آموزش نیست؛ نگرانی عمیق‌تر، پیامد‌های تربیتی این شرایط است. ما از دوران کرونا به بعد، ناخواسته کودکان و نوجوانان را بیش از گذشته به سمت استفاده از گوشی‌های هوشمند سوق دادیم که این اتفاق، یک آسیب جدی تربیتی ایجاد کرده است.

مدیر شبکه آموزش سیما تصریح کرد: این مسئله نشان می‌دهد که چالش ما فقط دسترسی به آموزش نیست؛ بلکه حفظ سلامت تربیتی و رشد متوازن کودکان و نوجوانان نیز اهمیت بسیار زیادی دارد، تا جایی که در بسیاری از کشور‌های پیشرفته، اخیراً قوانینی برای محدود کردن دسترسی نوجوانان به شبکه‌های اجتماعی وضع شده است. ما در شرایط جنگی با دو چالش روبه‌رو هستیم: نخست، محدودیت‌های فنی و اینترنتی؛ و دوم، لزوم حفاظت از سلامت روان کودکان.

پارسانیا در پاسخ به این پرسش که با توجه به احتمال تعطیلی مدارس در شرایط بحرانی، چه برنامه‌ای برای استمرار آموزش دانش‌آموزان تدوین شده ، اظهار کرد: ما می‌دانستیم در صورت وقوع جنگ، مدارس تعطیل می‌شوند و شبکه‌های اجتماعی هم محدود خواهند شد. پس ما به دنبال این بودیم که «مدرسه تلویزیونی» با کیفیت بالا و تأمین مالی مناسب، روی آنتن بیاید؛ چرا که تلویزیون امن‌ترین رسانه‌ای است که می‌توانیم برای کودکان و نوجوانان فراهم کنیم.

وی ادامه داد: از ۲۲ دی‌ماه، «مدرسه تلویزیونی» به‌صورت زنده روی آنتن رفت و سازمان ظرف حدود یک هفته، یک استودیو را تقریباً به‌طور کامل در اختیار شبکه آموزش قرار داد.

پارسانیا درخصوص درس‌های حاصل از تجربه جنگ ۱۲ روزه و برنامه‌ریزی برای مواجهه با بحران‌های آتی در سال گذشته گفت: جمع‌بندی کلی ما این بود که با توجه به پیش‌بینی‌ها، احتمالاً با جنگ‌های بعدی هم روبه‌رو خواهیم بود و این نگاه باعث شد هر شبکه متناسب با هویت و مأموریت خود، راهکار ویژه‌ای بیندیشد. پس از رایزنی‌های گسترده با معاونت سیما و رئیس سازمان، تصمیم گرفته شد که مأموریت ویژه شبکه آموزش، راه‌اندازی «مدرسه تلویزیونی ایران» باشد.

وی افزود: چون در شرایط جنگی، امکان باز بودن مدارس در بسیاری از مناطق به‌ویژه مناطق پرخطر وجود ندارد، ما باید برای آموزش از طریق تلویزیون آماده می‌بودیم. در اسفندماه، با شروع جنگ رمضان و وقوع حوادث سنگین در دو روز اول جنگ، شرایط برای کشور دشوار شد و ما پخش «مدرسه تلویزیونی» را در دستورکار قرار دادیم.

مدیر شبکه آموزش سیما در ادامه با اشاره به بازگشایی مدارس در مهر سال گذشته تصریح کرد: پس از آن دوران، مدارس دوباره باز شدند؛ اما با وقوع جنگ تحمیلی سوم، با حوادث تلخی مثل فاجعه مدرسه میناب همراه شدیم و مدارس مجدد تعطیل شدند. ما کُنداکتور پخش را تغییر دادیم و همچنان تلاش کردیم تا حد امکان تولیدات را از تلویزیون ادامه دهیم.

پارسانیا با ارائه آماری از تولیدات این شبکه گفت: اگر بخواهم از نظر آماری دقیق‌تر بگویم، تعداد تولیدات «مدرسه تلویزیونی» که در این ایام داشته‌ایم، بسیار بالا بوده و از ۱۳۰۰ کلاکت فراتر رفته است.

وی ادامه داد : وقتی شما «مدرسه تلویزیونی» را مدیریت می‌کنید، در واقع با یک طرح ملی مواجهید. اگر برنامه‌ای در یک شبکه دیگر حذف شود، شاید اتفاق خاصی رخ ندهد، اما شما نمی‌توانید آموزش کشور را متوقف کنید.

«مدرسه تلویزیونی» در شرایط جنگی، بخشی از مأموریت‌های اولویت‌دار سازمان است و باید بدون وقفه ادامه پیدا کند.

به گفته وی شبکه آموزش سیما از دوشنبه یکم تیر، ویژه‌برنامه «مدرسه تلویزیونی ایران» را برای آمادگی دانش‌آموزان پایه دوازدهم رشته‌های ریاضی، علوم تجربی و علوم انسانی در آزمون‌های نهایی پخش کرد و این روند ادامه دارد.