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بیش از ۵۵۰ موکب در سراسر خراسان جنوبی، فردا به جاماندگان اربعین حسینی خدمت رسانی میکنند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، مدیرکل تبلیغات اسلامی استان، با حضور در برنامه «پرسمان» صدا و سیما گفت: جاماندگان اربعین در شهر بیرجند و دیگر نقاط استان، پیادهروی برگزار خواهند کرد وبه همت مردم، هیأتها و گروههای جهادی، ۵۵۰ موکب فردا در بیش از ۲۰۰ نقطه شهری و استانی در مسیرهای ۲۰ کیلومتری تا ۲ کیلومتری برای پیادهروی نمادین جاماندگان آماده خدمترسانی هستند.
حجتالاسلام سالاری مکی، افزود: مواکب شامل مواکب فرهنگی و پذیرایی است و این برنامه ازساعت ۴ صبح در برخی نقاط آغاز میشود و تا شامگاه ادامه دارد.
وی گفت: این برنامه در بیرجند از ساعت ۸ تا ۱۱ صبح از میدان آزادی با قرائت زیارت عاشورا تا امامزادگان باقریه، همراه با خونخواهی رهبر شهید برگزار میشود.