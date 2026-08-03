به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، مدیرکل تبلیغات اسلامی استان، با حضور در برنامه «پرسمان» صدا و سیما گفت: جاماندگان اربعین در شهر بیرجند و دیگر نقاط استان، پیاده‌روی برگزار خواهند کرد وبه همت مردم، هیأت‌ها و گروه‌های جهادی، ۵۵۰ موکب فردا در بیش از ۲۰۰ نقطه شهری و استانی در مسیر‌های ۲۰ کیلومتری تا ۲ کیلومتری برای پیاده‌روی نمادین جاماندگان آماده خدمت‌رسانی هستند.

حجت‌الاسلام سالاری مکی، افزود: مواکب شامل مواکب فرهنگی و پذیرایی است و این برنامه ازساعت ۴ صبح در برخی نقاط آغاز می‌شود و تا شامگاه ادامه دارد.

وی گفت: این برنامه در بیرجند از ساعت ۸ تا ۱۱ صبح از میدان آزادی با قرائت زیارت عاشورا تا امامزادگان باقریه، همراه با خون‌خواهی رهبر شهید برگزار می‌شود.