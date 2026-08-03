به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز اردبیل، محمد پورعلی روز دوشنبه در نشست با مسئولان برخی مراکز تجاری اردبیل اظهار کرد: ایجاد باجه‌های پستی در مجتمع‌های تجاری، ضمن تسهیل دسترسی شهروندان، موجب افزایش سرعت و کیفیت ارائه خدمات و پاسخگویی بهتر به نیازهای مشتریان خواهد شد.

وی افزود: پس از بررسی‌های کارشناسی و فراهم شدن شرایط لازم اقدامات اجرایی برای راه‌اندازی باجه پست در مراکز تجاری آغاز می‌شود ، اقدامی که می‌تواند گامی مؤثر در گسترش خدمات نوین پستی و ارتقای رضایتمندی شهروندان باشد.