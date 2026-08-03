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رئیس اداره پست اردبیل گفت: توسعه خدمات پستی در مراکز پرتردد شهری از اولویتهای شرکت ملی پست است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز اردبیل، محمد پورعلی روز دوشنبه در نشست با مسئولان برخی مراکز تجاری اردبیل اظهار کرد: ایجاد باجههای پستی در مجتمعهای تجاری، ضمن تسهیل دسترسی شهروندان، موجب افزایش سرعت و کیفیت ارائه خدمات و پاسخگویی بهتر به نیازهای مشتریان خواهد شد.
وی افزود: پس از بررسیهای کارشناسی و فراهم شدن شرایط لازم اقدامات اجرایی برای راهاندازی باجه پست در مراکز تجاری آغاز میشود ، اقدامی که میتواند گامی مؤثر در گسترش خدمات نوین پستی و ارتقای رضایتمندی شهروندان باشد.