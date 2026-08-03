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فرمانده انتظامی تبریز از دستگیری ۲ مامور قلابی که با لباس انتظامی اقدام به اخاذی و کلاهبرداری میکردند در این شهر خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی، سرهنگ محمد نعمتی گفت: ماموران کلانتری ۱۶ بازار حین گشت زنی در سطح شهر ۲ نفر را که با لباس انتظامی از شهروندان کلاهبرداری میکردند دستگیر کردند و آنها در بازجوییهای پلیسی به جرم خود اعتراف کردند.
سرهنگ نعمتی افزود: متهمان دستگیر شده پس از تشکیل پرونده برای بررسی و اقدامات تخصصی به پلیس آگاهی استان تحویل داده شدند.
وی گفت: شهروندان در مواجه با چنین افرادی ضمن درخواست کارت شناسایی معتبر، فریب وعدههای آنها را نخورند.