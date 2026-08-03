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آیین آغاز سرمایهگذاری بخش خصوصی در تکمیل سد مخزنی مشمپا، با حضور وزیر نیرو و جمعی از مسئولان ملی و استانی در شهرستان ماهنشان برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ در این مراسم، روند اجرای طرح و برنامههای تکمیل سد مخزنی مشمپا بررسی شد . این سد در ۱۱۶ کیلومتری غرب شهر زنجان و ۵ کیلومتری غرب روستای مشمپا واقع شده و از نوع سنگریزهای با هسته رسی است.
مطالعات اجرای این طرح از سال ۱۳۸۳ آغاز شده و پس از احداث تونلهای انحراف، عملیات اجرایی بدنه سد از سال ۱۳۹۲ آغاز شد. با بازنگری در مشخصات فنی، مجوز زیستمحیطی طرح در سال ۱۴۰۲ و مجوز ماده ۲۳ آن در سال ۱۴۰۴ اخذ شد و هماکنون طرح با حدود ۴۰ درصد پیشرفت فیزیکی در حال اجراست.
سد مخزنی مشمپا با هدف تأمین بخشی از آب شرب شهرستان زنجان و ۲۱۹ روستای مسیر به میزان ۳۲.۵ میلیون مترمکعب، تأمین ۱۷.۵ میلیون مترمکعب آب مورد نیاز صنایع منطقه، افزایش حیات اقتصادی سدهای پاییندست و کنترل سیلابهای رودخانه قزلاوزن احداث میشود.
این سد دارای ارتفاع ۱۱۱ متر از پی، طول تاج ۳۸۵ متر، عرض تاج ۱۰ متر، حجم مخزن ۳۵۰ میلیون مترمکعب و حجم آب تنظیمی ۵۰ میلیون مترمکعب بوده و سرریز آن از نوع اوجی آزاد است. تاکنون بیش از ۵۷ هزار و ۶۱۳ میلیارد ریال برای اجرای این طرح هزینه شده است.